Відомий український актор-військовий одружився з коханою після п'яти років стосунків

Артист також розповів, як освідчувався обраниці.
Зірка серіалу "Обіцянка Богу", український актор Юрій Феліпенко, який служить в лавах ЗСУ, одружився зі своєю дівчиною Катериною Мотрич.
Пара перебуває в стосунках вже протягом п'яти років. Закохані розуміли, що рано чи пізно одружаться. Утім, як зізнається Феліпенко, війна пришвидшила цей крок. Зокрема, у разі того, якщо з артистом щось станеться, його дружина матиме повний доступ до нього. Однак Феліпенко все ж таки наголосив, що насамперед вони наважилися на цей крок, бо кохають одне одного.
"Можливо, війна у певному плані підштовхнула нас до цього кроку. Але ми й до війни думали про одруження. Це моя людина, це мій пазлик, це моя друга половинка. Оскільки в мене немає родичів – ані батьків, ані сестер, ані братів, то коли, не дай боже, зі мною щось трапиться, у неї буде повний доступ до мене. Так все влаштовано офіційно. Але це вже другорядна причина. Найважливіше та найцінніше – я її люблю, а вона любить мене", – розповів актор в інтерв'ю kp.ua.
Актор освідчився спонтанно у Харкові. Закоханим випала нагода провести час разом. Саме перед РАЦСом Феліпенко придбав обручки. Парочка уклала шлюб поза чергою, адже актор є військовослужбовцем.
"Освідчився у Харкові, коли Катя приїхала відвідати мене. У мене саме випало кілька не надто завантажених днів, тож я міг прогулятися з нею, побути разом. Це сталося просто перед дверима РАЦСу. Ми зайшли до найближчого ювелірного магазину, купили обручки й розписалися. Оскільки я тепер військовий, ми змогли розписатися без черги. Вона розуміла, що я освідчуся, і я розумів, що я це зроблю. Просто чекав на слушну нагоду, щоб це зробити", – поділився актор.
До речі, командування навіть дало Юрію Феліпенку півтора дня, аби з дружиною відсвяткувати новий статус їхнього сімейного життя. Після цього артист вирушив на службу.
"Навіть півтора дня дали. Командування розуміє своїх бійців, мене привітали та відпустили, наскільки була можливість. Буквально наступного дня після одруження та розпису я вже поїхав на бойові позиції", – додав артист.
Нагадаємо, нещодавно актор Костянтин Войтенко вдруге одружився. Артист вже також поділився кадрами зі свого весілля.
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