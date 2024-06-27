Відомий український актор-військовий одружився з коханою після п'яти років стосунків

Зірка серіалу "Обіцянка Богу", український актор Юрій Феліпенко, який служить в лавах ЗСУ, одружився зі своєю дівчиною Катериною Мотрич.

Пара перебуває в стосунках вже протягом п'яти років. Закохані розуміли, що рано чи пізно одружаться. Утім, як зізнається Феліпенко, війна пришвидшила цей крок. Зокрема, у разі того, якщо з артистом щось станеться, його дружина матиме повний доступ до нього. Однак Феліпенко все ж таки наголосив, що насамперед вони наважилися на цей крок, бо кохають одне одного.

Юрій Феліпенко з дружиною / Фото: instagram.com/y.felipenko

"Можливо, війна у певному плані підштовхнула нас до цього кроку. Але ми й до війни думали про одруження. Це моя людина, це мій пазлик, це моя друга половинка. Оскільки в мене немає родичів – ані батьків, ані сестер, ані братів, то коли, не дай боже, зі мною щось трапиться, у неї буде повний доступ до мене. Так все влаштовано офіційно. Але це вже другорядна причина. Найважливіше та найцінніше – я її люблю, а вона любить мене", – розповів актор в інтерв'ю kp.ua.

Актор освідчився спонтанно у Харкові. Закоханим випала нагода провести час разом. Саме перед РАЦСом Феліпенко придбав обручки. Парочка уклала шлюб поза чергою, адже актор є військовослужбовцем.

Юрій Феліпенко з дружиною / Фото: instagram.com/y.felipenko

"Освідчився у Харкові, коли Катя приїхала відвідати мене. У мене саме випало кілька не надто завантажених днів, тож я міг прогулятися з нею, побути разом. Це сталося просто перед дверима РАЦСу. Ми зайшли до найближчого ювелірного магазину, купили обручки й розписалися. Оскільки я тепер військовий, ми змогли розписатися без черги. Вона розуміла, що я освідчуся, і я розумів, що я це зроблю. Просто чекав на слушну нагоду, щоб це зробити", – поділився актор.

До речі, командування навіть дало Юрію Феліпенку півтора дня, аби з дружиною відсвяткувати новий статус їхнього сімейного життя. Після цього артист вирушив на службу.

Юрій Феліпенко з дружиною / Фото: instagram.com/y.felipenko

"Навіть півтора дня дали. Командування розуміє своїх бійців, мене привітали та відпустили, наскільки була можливість. Буквально наступного дня після одруження та розпису я вже поїхав на бойові позиції", – додав артист.

Нагадаємо, нещодавно актор Костянтин Войтенко вдруге одружився. Артист вже також поділився кадрами зі свого весілля.

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