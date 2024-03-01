Відомий український актор вперше розповів про 12-річні стосунки зі своєю колегою

Український актор, зірка комедії "Скажене весілля-3" В'ячеслав Хостікоєв поділився, що вже 12 років перебуває у стосунках.

Обраницею Хостікоєва-молодшого стала його колега, акторка Анастасія Рула. Разом з коханою актор грає у театрі Івана Франка у Києві. Ексклюзивно у програмі "ЖВЛ представляє" артист розповів історію свого кохання:

"Я вам скажу так. Це моя дружина. Але ми не розписані. Мені достатньо того, що ця людина зі мною. Але якщо для неї важливо це, то ми хоч завтра розпишемося з нею. Тому що для мене все стало ясно вже давно", - розповів Хостікоєв.

В'ячеслав Хостікоєв з коханою грають в одній виставі

Разом пара вже близько 12 років, вже досить довгий час закохані живуть разом.

"Я не пам'ятаю коли, але ми більше 5-6 років, здається, семи, живемо разом. Це було дуже класне рішення. У мене немає причин щоранку грузити себе, я прокидаюся з усмішкою, тому що вона поряд", - поділився актор.

А познайомилися В'ячеслав Хостікоєв та Анастасія Рула на першому курсі інституту:

"Треба було обрати собі партнера для етюду. Вона так сиділа, подаючи сигнал "ні,ні, не я, не я, не бери мене" і я вибрав її", - пригадав В'ячеслав.

В'ячеслав Хостікоєв з коханою

Втім, їхній етюд вийшов не ідеальним, але це і стало початком стосунків. Хостікоєв пригадує, що Настя вирішила його підтримати, обійняла його і тоді Хостікоєв зрозумів, що закохався:

"Настя засмутилася і обійняла мене. Я так: "Ах" і все і я зрозумів, що я закохався. І все. Я почав бігати за нею. Були там різні історії, ми сходились, розходились. Але після того моменту, як ми зійшлися вдруге, все - я її вже не відпускав", - розповів Хостікоєв.

Кохана В'ячеслава Хостікоєва

Також артист поділився, чим він наразі займається. У кіно Хостікоєв тимчасово не знімається, оскільки, каже, зараз себе там не бачить.

Наразі весь час В'ячеслав присвячує волонтерству, дубляжу і театру. Одна з найгучніших ролей - Дем'ян Халявський у виставі "Конотопська відьма", на які квитки розкуповують за півроку. Користуючись попитом команда театру Франка організовує спецпокази і проводить благодійні вистави.

Нагадаємо, раніше мати актора В'ячеслава Хостікоєва, акторка Наталія Сумська зізналася, як спільна робота з сином у театрі вплинула на їхні стосунки.

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