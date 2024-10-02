Відомий український актор вперше розповів про трагедію в родині та про свій похід до ТЦК

Вже 7 жовтня о 20:15 відбудеться прем'єра 16-серійного детективу "Батя", головну роль в якому зіграв український актор театру та кіно Олександр Мельник.

Майже 15 років артист здебільшого втілював на екранах бандитів, але наразі отримав першу головну роль у своєму житті – колишнього військового, заслуженого оперативника Степана Степановича Безбатька.

Олександр Мельник у серіалі "Батя"

В інтерв'ю "Фактам" актор розкрив подробиці знімань, розповів про життя під час війни, похід до ТЦК та трагедію в родині.

Олександр каже, що грати Батю було для нього дуже відповідально. Через проблеми зі здоров'ям актор не служив в армії та не має військового досвіду, окрім як у кіно. Під час підготовки до знімань "Баті" артист активно просив порад у військових.

"Я питав поради у військових, як передати їхній стан, настрої, переживання… А хлопці мені відповіли: "Роби те, що ти вмієш, будь чесним", – розповів Олександр.

Олександр Мельник у серіалі "Батя"

За його словами, знімання під час війни мають низку обмежень: через комендантську годину, тривоги, стислі графіки. Зокрема, на роботу над 16-ма серіями "Баті" пішло два місяці.

Олександр Мельник, який є актором Театру юного глядача на Липках, також зізнався, що зараз оновлює документи для ТЦК і не виключає, що може бути мобілізований, як і багато його колег.

Олександр Мельник у серіалі "Батя"

"Якраз зараз буду проходити ВЛК (військово-лікарську комісію), але у мене великі проблеми зі здоров'ям. Це через серйозну травму хребта, яку я отримав, ще коли займався боротьбою. Є й інші проблеми. Я робив багато обстежень, проходив МРТ, готую пакет документів, вже був у своєму районному ТЦК. Тож не виключаю, що мене можуть мобілізувати, як і багатьох інших акторів театру та кіно. Зараз Театру юного глядача, де я працюю, дали бронь, але я не знаю поки, як це працює. Тому готую всі необхідні документи", – поділився актор.

Олександр Мельник з дружиною та дітьми залишається в Києві, звідки вони нікуди не виїжджали під час війни. Каже, що трохи адаптувався до нової реальності, але стан тривожності все ж сидить дуже глибоко всередині, він нікуди не зникає.

Олександр Мельник у серіалі "Батя"

"З часом біль притуплюється, як і інші відчуття – кохання, ненависть, злоба. Прикро, що через це люди стали злі одне на одного, відчувається ця напруженість. На жаль, ми не знаємо, скільки триватиме війна та як це надалі впливатиме на психологічний стан людей", – розповів Олександр.

На початку повномасштабного вторгнення батьки Олександра Мельника перебували в Соледарі. Сестрі вдалося вивезти їх до Павлограда. Проте пережите підірвало здоров'я батька актора. Нещодавно його не стало.

Олександр Мельник у серіалі "Батя"

"Дуже шкода маму й сестру, скільки їм довелося пережити горя, втратили все і змушені були тікати в невідомість. Навіть страшно уявити, що залишилося від міст мого дитинства Соледара й Бахмута, де я ганяв у футбол, безтурботно проводив час із друзями та рідними, де неймовірно пахнуть яблука", – з сумом каже актор.

Дивись захопливу історію "Батя" від 7 жовтня о 20:15 на телеканалі 2+2.

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