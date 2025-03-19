Відомий український актор вперше став батьком і показав первістка

Зірка гурту Schmalgauzen і український актор театру Михайло Матюхін вперше став батьком.

Обраниця артиста, акторка Оксана Жданова, яка разом з ним грала у виставі "Конотопська відьма", народила донечку. У своєму фотоблогу 15 березня вона опублікувала перший знімок з новонародженою та коханим. На зображенні видніється лише маленька ручка крихітки, яка ніжно тримає батьків.

Михайло Матюхін з родиною

Тим часом новоспечений батько на своїй сторінці в Instagram прокоментував поповнення в родині оригінальним чином і відреагував на подив фанів, написавши "отакої".

Михайло Матюхін і Оксана Жданова

У коментарях шанувальники щиро привітали родину акторів з новим батьківським статусом і засипали їх компліментами.

Отакої, я сходжу з розуму від цих феєрично-прекрасних знімків

Чому я так радію, ніби це в мене дитина народилась?

Отакої! Сердечні вітання!

Я так рада за вас. Нехай дитинка росте здорова і щаслива

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова також замилувала фанів новими фото з родиною. Артистка показала своїх трьох помітно підрослих дітей і як вони розважалися вдома.

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