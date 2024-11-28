Відомий український актор втретє став батьком та показав новонароджену доньку

Зірка серіалів від "1+1 Україна", відомий український актор Сергій Кисіль втретє став батьком.

Радісною новиною артист поділився на проєкті "ЖВЛ представляє". Зірка серіалів розповів, що в них із дружиною 21 листопада народилася донечка, імені якої він поки не розкриває. Для подружжя це сталося неочікувано. Річ у тім, що дружина Сергія мала народжувати на початку грудня, однак маля з'явилося на світ раніше. Актор вже також показав перше фото новонародженої донечки, звичайно, приховавши її обличчя.

Сергій Кисіль з новонародженою донькою

"Ми зовсім не очікували, що народжувати доведеться так рано. Планували на початок грудня, але 21 листопада, коли виїжджали з паркінгу після ракетного обстрілу, у дружини раптово відійшли води — і все почалося. Як на зло, 20-го, 22-го і 23-го у мене були вихідні, а от 21-го, коли дружина почала народжувати, я працював повну зміну на проєкті. Я просто не знаходив собі місця, бо з першими двома синами був присутній на пологах і допомагав, хоча б своєю присутністю", - поділився актор.

Для актора та його дружини, з якою він у шлюбі вже дев'ять років, ця дитина стала третьою. Артист вже виховує синів, яким дев'ять та п'ять років відповідно. Як говорить Сергій Кисіль, старший хлопчик більш чуттєво відреагував на появу на світ сестрички, а от молодший зрозумів, що йому буде з ким гратися.

Сергій Кисіль із синами

"Старший – він більш такий душевний, зі сльозами на очах, а молодший приніс вже їй іграшок, навіть конструктор збирався нести. Тобто він одразу в активні дії, щоб гратися", - поділився актор.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька розповіла про поповнення в родині. У рідного брата знаменитості народилася донька. Тож, ведуча стала тіткою та показала свою племінницю.

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