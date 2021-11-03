Відомий український актор вважає, що його помилково внесли до "чорного списку" Мінкульту

Він вже звернувся до СБУ та Мінкультури з проханням прибрати його зі списку.

Відомий український актор, зірка серіалу "Кріпосна", Валентин Томусяк, опинився в "чорному списку" Мінкульту.

Так, його внесли туди через те, що він буцім-то знімався в російському пропагандистському фільмі "Солнцепек". Втім, сам Валентин запевняє, що не знає, чому опинився в "чорному списку".

Дружина актора Катерина говорить, що фільм "Солнцепек" вони з чоловіком не дивились і тим більше не знімались у ньому.

Валентин Томусяк / instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

"Наскільки я знаю, у цьому фільмі йдеться про війну на Донбасі. Річ у тім, що на російському сайті kino-teatr.ru хтось випадково чи навмисне додав Валентина до списку акторів, які знімались у цій картині. Ми про це дізналися ще місяць тому, але я одразу написала на цей сайт, і його швидко прибрали з цього списку", - говорить дружина актора, пише видання vesti.ua.

Вона впевнена, що в Росії немає актора, який є повним тезкою її чоловіка. Виходить, що артиста внесли до цього списку без жодних підстав.

Наразі вони вже зв’язались з СБУ та Мінкультом з проханням прибрати Валентина з "чорного списку".

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