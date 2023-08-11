Відомий український актор, який на початку війни виступав для ЗСУ, втік до Росії

Відомий український актор Гліб Михайличенко, який грав у київському Театрі юного глядача на Липках, втік до країни-терористки росії.

Про це розповів колега Михайличенка, режисер Олександр Жила на своїй сторінці у Facebook. Жила показав скріни з Instagram Михайличенка, з яких стало зрозуміло, що той тепер працює на російську компанію, що спеціалізується на створенні інтерв'ю та інших комерційних відеороликів. Сам актор часто з'являється в роликах цієї компанії.

Гліб Михайличенко втік до Росії / Фото: facebook.com/alexander.zhyla.official

Під постом з цими скрінами українці розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення Гліб Михайличенко виступав для бійців ЗСУ:

"А коли актор у 2022 році їздить з концертами до наших військових, а у 2023 опиняється в росії, це як? Мені хтось може пояснити, що там у голові? Яка ж мудра казочка "Фарбований Лис", і скільки ще чарівних перетворень до і після перемоги на нас чекає", - відреагувала на вчинок Михайличенка відома акторка Римма Зюбіна.

Гліб Михайличенко / Фото: facebook.com/gleb.mikhaylichenko

Гліб Михайличенко / Фото: facebook.com/gleb.mikhaylichenko

Зазначимо, що у самого Михайличенка в Facebook все ще зазначено, що він живе в Києві та працює в Театрі юного глядача на Липках. Своєю чергою, керівництво театру вже відреагувало на скандал і зазначило, що Михайличенко у театральній трупі більше не значиться:

"Зараз у театральній спільноті поширюється інформація про актора, який переїхав до країни-агресора. Хочемо наголосити, що цей актор переїхав до росії після того, як завершив роботу в нашому театрі", - йдеться в заяві театру.

Коментар ТЮГ про роботу з Михайличенком / Фото: instagram.com/tug_theatre

Як саме артист-зрадник виїхав з України невідомо, проте він міг зробити це лише незаконним чином.

До речі, у рф Михайличенко заснував свою кіношколу, куди почав набирати персонал ще у серпні 2022 року.

Глібу Михайличенку 25 років. Він народився в Києві та закінчив університет імені І. Карпенко-Карого у 2019 році. Після цього актор працював в театрі і знімався у серіалах "Любов без гальм", "Спадкоємиця мимоволі", "Жіночий лікар-3".

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