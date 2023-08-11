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Відомий український актор, який на початку війни виступав для ЗСУ, втік до Росії

Відомий український актор, який на початку війни виступав для ЗСУ, втік до Росії

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2374
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Відомий український актор, який на початку війни виступав для ЗСУ, втік до Росії

Гліб Михайличенко / Фото: facebook.com/gleb.mikhaylichenko

Гліб Михайличенко у країні-терористці заснував свою кіношколу.

Відомий український актор Гліб Михайличенко, який грав у київському Театрі юного глядача на Липках, втік до країни-терористки росії.

Про це розповів колега Михайличенка, режисер Олександр Жила на своїй сторінці у Facebook. Жила показав скріни з Instagram Михайличенка, з яких стало зрозуміло, що той тепер працює на російську компанію, що спеціалізується на створенні інтерв'ю та інших комерційних відеороликів. Сам актор часто з'являється в роликах цієї компанії.

Гліб Михайличенко втік до Росії / © facebook.com/alexander.zhyla.official
Гліб Михайличенко втік до Росії / Фото: facebook.com/alexander.zhyla.official

Під постом з цими скрінами українці розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення Гліб Михайличенко виступав для бійців ЗСУ:

"А коли актор у 2022 році їздить з концертами до наших військових, а у 2023 опиняється в росії, це як? Мені хтось може пояснити, що там у голові? Яка ж мудра казочка "Фарбований Лис", і скільки ще чарівних перетворень до і після перемоги на нас чекає", - відреагувала на вчинок Михайличенка відома акторка Римма Зюбіна.

Гліб Михайличенко / © facebook.com/gleb.mikhaylichenko
Гліб Михайличенко / Фото: facebook.com/gleb.mikhaylichenko
Гліб Михайличенко / © facebook.com/gleb.mikhaylichenko
Гліб Михайличенко / Фото: facebook.com/gleb.mikhaylichenko

Зазначимо, що у самого Михайличенка в Facebook все ще зазначено, що він живе в Києві та працює в Театрі юного глядача на Липках. Своєю чергою, керівництво театру вже відреагувало на скандал і зазначило, що Михайличенко у театральній трупі більше не значиться:

"Зараз у театральній спільноті поширюється інформація про актора, який переїхав до країни-агресора. Хочемо наголосити, що цей актор переїхав до росії після того, як завершив роботу в нашому театрі", - йдеться в заяві театру.

Коментар ТЮГ про роботу з Михайличенком / © instagram.com/tug_theatre
Коментар ТЮГ про роботу з Михайличенком / Фото: instagram.com/tug_theatre

Як саме артист-зрадник виїхав з України невідомо, проте він міг зробити це лише незаконним чином.

До речі, у рф Михайличенко заснував свою кіношколу, куди почав набирати персонал ще у серпні 2022 року.

Глібу Михайличенку 25 років. Він народився в Києві та закінчив університет імені І. Карпенко-Карого у 2019 році. Після цього актор працював в театрі і знімався у серіалах "Любов без гальм", "Спадкоємиця мимоволі", "Жіночий лікар-3".

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Дата публікації
Перегляди
2374
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