Відомий український актор закрутив роман з колегою та розкрив її ім'я

Зірка "Памфіра", актор Іван Шаран, який нещодавно розповідав про відвідування польської в'язниці, вперше за тривалий час поділився подробицями особистого життя.

Як виявилося, у знаменитості вже близько року тривають серйозні стосунки. Обраницею Шарана стала його колега, акторка Мар'яна Вінтоняк. Ба більше, пара навіть вже замислюється про весілля.

"Я відчуваю, що все до цього йде (усміхається). Ми разом майже рік, а відчуття таке, наче все життя знаємо одне одного. Це акторка Івано-Франківського драмтеатру Мар'яна Вінтоняк", - розповів Іван у інтерв'ю oboz.ua.

За словами актора, вони з дівчиною знайомі вже близько п'яти років. Проте історія кохання почалася дещо пізніше завдяки роботі у спільних проєктах.

Мар'яна Вінтоняк

"Насправді ми знайомі давно. Років п’ять тому вони приїздили до нас на гастролі, ще тоді відбувся візуальний контакт. Але її колеги мені сказали, що вона заручена. Отак йшли роки. В мене були одні стосунки, потім інші. І згодом ми приїхали в Івано-Франківськ на фестиваль. Знову зустрілись, почали говорити, я дізнався, що вона вже сама", - поділився Шаран.

Актор каже, що під час війни їм з коханою доволі рідко випадає нагода зустрітися. Все через щільний графік гастролей обидвох. Утім, новорічні свята пара все планує провести разом у родинному колі. Крім того, Іван зізнався, що у цей період запланував познайомити Мар'яну зі своїми батьками.

Іван Шаран

"Часто не поруч, бо працюємо в різних містах. І це важко. От поїхав до Варшави, Мар'яна приїхала з театром до Гданська, грали там виставу. Ми сподівалися, що зустрінемося, але не вийшло. Вони відіграли й одразу ж поїхали назад, в Україну. А мені вже жодних знімань, нічого не хотілося. Останні дні просто молив Бога, щоб це скоріше закінчилося, я вже перетнув кордон і опинився вдома. Приїхав до Києва, і в перші ж дні – до Франківська. Ми були разом чотири дні. Побачимося і на Новий рік. Їдемо знайомитися з моїми батьками", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно співак Discoman розсекретив пораду від шоумена Андрія Данилка про особисте життя.

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