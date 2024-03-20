Відомий український актор зізнався, чи звільнили його з театру після "п’яної" ДТП у Києві

Український актор Остап Ступка прокоментував чутки про те, що після "п’яної" ДТП у Києві у квітні 2023 року його звільнили з театру.

Під час розмови з журналістами "ЖВЛ" Ступка спростував ці чутки, а також відповів, чи після аварії, яку він спричинив, артиста продовжують запрошувати грати в кіно.

"Як я не знімаюсь в кіно? Це була неправда. Не читайте дурниць. Не витрачайте свого часу на цих людей, що пишуть нісенітниці", — сказав Ступка.

Зазначимо, що у листопаді 2023 року суд визнав Остапа Ступку винним у ДТП і призначив три роки обмеження волі з позбавленням водійських прав на вісім років. Однак, за словами самого актора, суди ще й досі тривають. Тим часом він продовжує активно працювати, виходити в люди.

"Я повноцінно працюю в театрі, я знімаюсь в кіно. Зараз ще є плани. Є в театрі прем’єри, готуються регулярно. Люди ходять, квитків не дістати. Що стосується кіно, то очікую, що цього року має відбутися прем’єра фільму "Божевільні" режисера Дениса Тарасова, де я скромно теж брав участь. Серйозний продукт і я з нетерпінням очікую. Коли буде — не знаю, може влітку, кажуть, може у вересні, жовтні. Але у моєму житті це буде одна з таких знакових подій, що стосується кіно", — поділився Ступка.

Перший коментар Остапа Ступки після «п’яного» ДТП: чи усунули актора від зйомок? – ЖВЛ представляє

Актор запевнив, що за хейтом, який ллється в його бік, він не стежить, так само не зважає, що його синові Дмитру Ступці постійно закидають зрадницький переїзд до Америки.

"Хейт в нашому суспільстві — це один з тих чинників, які люди дуже добре навчилися робити. Чомусь тягне до якогось такого негативу. Я не звертаю на це уваги, не читаю. Він теж не читає", — сказав актор.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Остап Ступка напідпитку влаштував ДТП в центрі Києва. На своєму авто він в'їхав у припарковане авто, в якому перебував чоловік. Постраждалого екстрено госпіталізували. За це актора засудили до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 8 років. Втім, зі свого боку зірка повідомив, що не погоджується з таким рішенням суду.

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