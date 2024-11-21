Відомий український актор зізнався, що має бронь від мобілізації та як її отримав

Український актор Артур Логай зізнався, що має бронь від мобілізації, та розкрив, через що її отримав.

Артист активно знімається в проєктах та грає в театрі. Бронь від мобілізації Артур Логай отримав саме завдяки театральній роботі. Однак артист не впевнений, що буде далі. Тож, якщо він отримає повістку, то значить "настала його черга". Поки ж знаменитість у тилу, то намагається бути якомога кориснішим для армії. Артист переконаний, якщо він не на передовій, то мусить допомагати військовим.

Артур Логай / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Бронь у мене є від театру. Як буде потім, не знаю. Але я не вважаю, що творчі люди якісь особливі. Не думаю, що я важливіший, ніж хтось інший. Тому якщо прийде моя черга, значить прийде моя черга. Але з огляду на те, які в нас є внутрішні проблеми, частина мене, зізнаюся чесно, ставить собі часом багато запитань. Засмучують корупція, якісь незлагодженості у військово-політичному керівництві. А інша частина мене розуміє, що поки щось не міняється або міняється, але повільно, то роблю своє – у тилу, але для армії. А якщо не зможу, то маю бути там. Або ти для армії, або ти в армії – у країні, що воює, може бути лише так", - розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.

До речі, Артур Логай раніше пройшов військові польові тактичні навчання, щоправда, відтоді минуло вже достатньо часу, що артист встиг втратити здобуті навички. Тож, коли у знаменитості з'явиться вільний час, він планує пройти додаткову військову підготовку, аби в разі чого бути готовим до служби.

Артур Логай / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Вже пройшов військові польові тактичні навчання, освоював правила ведення бою в умовах міських забудов. Але вже минуло доволі часу від того моменту, як це було. Тож маю в планах пройти додаткову підготовку. Ймовірно, це станеться після того, як закінчу роботу в теперішніх кінопроєктах. Попередньо запланував собі ці заходи на зиму. Допоки у мене є бронь, можу готуватися. Я молодий, швидко бігаю і доволі витривалий, тому моє місце буде в Десантно-штурмових військах – принаймні, мені так здається", - поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно ведучий тревел-шоу "Узол і Манько" Максим Узол отримав повістку до військкомату. Після цього він одразу вирушив на ВЛК.

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