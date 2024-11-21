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Відомий український актор зізнався, що має бронь від мобілізації та як її отримав

Відомий український актор зізнався, що має бронь від мобілізації та як її отримав

Артур Логай / Фото: instagram.com/logai.arthur

Також артист відповів, чи піде воювати в разі отримання повістки.

Український актор Артур Логай зізнався, що має бронь від мобілізації, та розкрив, через що її отримав.

Артист активно знімається в проєктах та грає в театрі. Бронь від мобілізації Артур Логай отримав саме завдяки театральній роботі. Однак артист не впевнений, що буде далі. Тож, якщо він отримає повістку, то значить "настала його черга". Поки ж знаменитість у тилу, то намагається бути якомога кориснішим для армії. Артист переконаний, якщо він не на передовій, то мусить допомагати військовим.

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur
Артур Логай / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Бронь у мене є від театру. Як буде потім, не знаю. Але я не вважаю, що творчі люди якісь особливі. Не думаю, що я важливіший, ніж хтось інший. Тому якщо прийде моя черга, значить прийде моя черга. Але з огляду на те, які в нас є внутрішні проблеми, частина мене, зізнаюся чесно, ставить собі часом багато запитань. Засмучують корупція, якісь незлагодженості у військово-політичному керівництві. А інша частина мене розуміє, що поки щось не міняється або міняється, але повільно, то роблю своє – у тилу, але для армії. А якщо не зможу, то маю бути там. Або ти для армії, або ти в армії – у країні, що воює, може бути лише так", - розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.

До речі, Артур Логай раніше пройшов військові польові тактичні навчання, щоправда, відтоді минуло вже достатньо часу, що артист встиг втратити здобуті навички. Тож, коли у знаменитості з'явиться вільний час, він планує пройти додаткову військову підготовку, аби в разі чого бути готовим до служби.

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur
Артур Логай / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Вже пройшов військові польові тактичні навчання, освоював правила ведення бою в умовах міських забудов. Але вже минуло доволі часу від того моменту, як це було. Тож маю в планах пройти додаткову підготовку. Ймовірно, це станеться після того, як закінчу роботу в теперішніх кінопроєктах. Попередньо запланував собі ці заходи на зиму. Допоки у мене є бронь, можу готуватися. Я молодий, швидко бігаю і доволі витривалий, тому моє місце буде в Десантно-штурмових військах – принаймні, мені так здається", - поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно ведучий тревел-шоу "Узол і Манько" Максим Узол отримав повістку до військкомату. Після цього він одразу вирушив на ВЛК.

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