Відомий український актор знявся в серіалі Джорджа Клуні та розкрив, як йому це вдалося

Відомий український актор Олександр Рудинський зіграв у серіалі, продюсером якого став зірка Голлівуду Джордж Клуні.

Мова йде про шпигунську стрічку "Агенство". Артист дізнався про кастинг у серіал завдяки агентці та вирішив спробувати свої сили. Рудинський пройшов всі етапи проб і врешті його затвердили. Актор зізнається, що це було неабияк хвилююче, однак він тішиться, що зміг отримати такий досвід.

"Про кастинг мені розповіла моя агентка. Спочатку я проходив кілька турів самопроб, а потім мав Zoom-зустріч із режисером. Коли дізнався, що отримав роль, був дуже щасливий, але водночас хвилювався. Було багато організаційних моментів. Але загалом я був у захваті від такої можливості", - поділився актор в інтерв'ю Harpers Bazaar.

Олександр Рудинський у серіалі "Агенство" / Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Знімання серіалу відбувалися в Естонії та Англії. Олександр отримав роль українського військового, який виконує завдання під прикриттям лікаря як на підконтрольній, так і на окупованій території України. Актор говорить, що для нього було неабияк важливим те, що в серіалі піднімалася тема його рідної країни.

Олександр Рудинський у серіалі "Агенство" / Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

"Що для мене особливо важливо, це тема України, яка проходить лінійно через увесь сюжет. Мій персонаж є частиною цієї лінії, особливо у другій, третій, дев'ятій та десятій серіях. Є одна сцена, де мій герой наважується на вчинок, про який, мабуть, мріють усі українці. Хотілося б, щоб подібне траплялося не лише у кіно, а й у реальному житті", - ділиться артист.

Загалом, одним із продюсерів серіалу є Джордж Клуні. Щоправда, Рудинському не випала нагода з ним побачитися. А от одного з головних героїв грає голлівудський актор Річард Гір. З ним українцеві вдалося попрацювати разом.

Олександр Рудинський у серіалі "Агенство" / Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Нагадаємо, незабаром у прокат вийде українська комедійна стрічка "Потяг у 31 грудня". Нещодавно творці фільму Юрій Горбунов та Зоя Сошенко розповіли про фінансування фільму та курйози на знімальному майданчику.

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