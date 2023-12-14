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Відомий український артист розповів, як лікує військових музикою

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Відомий український артист розповів, як лікує військових музикою

Євген Хмара

Євген Хмара поділився, як музична терапія влпиває на наших захисників.

Війна виснажує нас фізично та психологічно. Нині всі ми часто відчуваємо тривогу і потребуємо підтримки, в тому числі й психологічної. Проте крім знайомих нам методів – лікує музика, і це доводить український піаніст-віртуоз Євген Хмара. Питання музичної терапії в Україні для реабілітації військовослужбовців актуальне, як ніколи, вважає композитор. Євген запевняє, що нині музика – наші знеболювальне та заспокійливе, які необхідні абсолютно всім, а особливо військовим і ветеранам.

Так, в ексклюзивному інтерв'ю віртуоз розповів про феномен музичної терапії, чому це допомагає українським військовим, а також про майбутній концерт у Жовтневому палаці з симфонічним оркестром ЗСУ, який відбудеться вже 16 грудня. 1+1 media є медійним партнером заходу.

Євген Хмара / ©
Євген Хмара

– Євгене, чим допомагає музична терапія? На кого саме вона націлена?

– Вона націлена на абсолютно всіх людей, бо це такий загальний вислів – "музична терапія". Насправді музика впливає на кожну людину. Як доказ того, я думаю, що багато людей могли чути про пісочну арттерапію: коли на поверхню висипається дрібний пісок, вмикається музика та з'являються різні малюнки. Ось приблизно так само з'являються малюнки всередині нашого організму, в якому 70% води – тобто наше тіло структурується внаслідок музики. Таким чином і виникає феномен музичної терапії, цей термін давно загальноприйнятий і доступний у психології західного світу та вже починає працювати у нас. Тож я щасливий бути частиною цього процесу.

Окрім цього, як я вже казав, терапія націлена на всіх, але зрозуміло, що сьогодні в нас є великий прошарок населення – військові, які пережили й досі переживають, не описати словами наскільки, складний досвід. Тому насправді в першу чергу сьогодні моя музична терапія націлена на наших військових, які брали чи беруть участь в активних бойових діях.

– Розкажіть детальніше про те, як відбувається сесія з музичної терапії для військових? Чому для них це важливо?

– Під час сесії я завжди прошу закривати очі, бо фізично ми вухами сприймаємо лише 30% інформації, все інше – як я вже сказав, проникає через клітини організму, тому, закриваючи очі, ми здатні краще налаштовуватись на звук, який проникає всередину нас. Для мене, особисто, є різні етапи музичної терапії. 

Наприклад, перший варіант – я один граю за роялем, а інший – коли ми працюємо вдвох з дружиною, співачкою ODARA: я граю, а вона співає колискові. Адже саме вони працюють, як спогади з дитинства, адже де, як не в дитинстві ми були абсолютно щасливими й мали справжні дитячі мрії. Тому я дійсно переконаний, що колискова – це формат, який допомагає зцілювати наші душі та серця.

Євген Хмара та ODARA / ©
Євген Хмара та ODARA

– Як можна потрапити на вашу терапію? І якими результатами щодо таких зустрічей можете поділитися?

– Аби потрапити, потрібно слідкувати за моїм сайтом і соціальними мережами – саме там ми оголошуємо про публічні концерти. Непублічні концерти організовуються без поширення інформації, аби не привертати зайвої уваги, бо наразі скупчення військових – завжди може бути наміром для ворога атакувати. 

А от щодо того, як це впливає: до початку повномасштабного вторгнення я 7 років проводив формат музичної терапії для особливих дітей і щоразу бачив, як дітки, які взагалі не вміють всидіти на одному місці, реагують на музику. Так само з військовими – навіть після пережитих найстресовіших моментів, вони зберігають природну здатність сприймати та реагувати на музику, відчуваючи позитивні емоції та гармонію.

Концерт Євгена Хмари / ©
Концерт Євгена Хмари

– Чи є альтернативи до музичної терапії для цивільних?

– Насправді кожен концерт, чи майже кожен, робить дуже багато відбитків на нашому організмі, тому, до прикладу, і 16 грудня – концерт, який ми готуємо – не буде винятком, бо на сцені буде великий симфонічний оркестр Збройних Сил України, шоу барабанщиків, співачка ODARA, звичайно ж, буде моя нова музика, яку ніхто ще не чув, і тому це теж сміливо можна назвати сеансом музичної терапії. 

А ближче до кінця шоу ми готуємо навіть танцювальні номери, тому насправді там, де вже не буде працювати музична терапія – працюватиме просто зарядження позитивом, тому приготуйте виделочки від розетки 220, ми накопичуємо струм (усміхається - прим.ред.)

Концерт Євгена Хмари / ©
Концерт Євгена Хмари

– Як, на вашу думку, музика допомагає відновлюватися, триматися та отримувати енергію й мотивацію рухатися далі?

– Музика – це світло, музика – це енергоінформаційна субстанція, яка проникає всередину нас та утворює магію. Унікальність музики на нашій планеті полягає в тому, що тільки тут вона здатна звучати так, як ми її чуємо, тому що хвилі розповсюджуються в хімічному складі нашої атмосфери. Тому десь у космосі ми б чули музику абсолютно по-іншому або взагалі не чули б її. Проте, я вважаю, що музика – це джерело людства, бо насправді, якщо занурюватись глибоко в тисячоріччя назад, ми бачимо археологічні знахідки, перші музичні інструменти, це були дудки чи перші струнні інструменти, і насправді це говорить про те, що людина залежна від музики стільки, скільки вона існує.

Концерт Євгена Хмари / ©
Концерт Євгена Хмари

– Ви багато виступаєте за кордоном, збираєте кошти на ЗСУ та знайомите світ з українською культурою. Як така культурна дипломатія допомагає здобувати прихильність широкої аудиторії та наскільки важливою є в контексті великої війни?

– Я не можу розголошувати всіх деталей своїх виступів, але в мене були такі, завдяки яким для України відкривались і видавались ключики до дверей, які були зачинені до цього. Щоразу виходячи на сцену, я презентую себе, як українця. Оскільки в мене інструментальна музика без прив'язки до вербального спілкування – для мене абсолютно немає різниці, чи це Далекий Ссхід, чи це Америка, чи це країни Європи. Музика починає працювати, як математика, де всі у світі знають, що 2+2=4, ось так само виходить і з інструментальною музикою, в моєму випадку.

– Який з виступів за час війни закарбувався вам найбільше? 

– Насправді виступів було дуже багато і всі вони цікаві. Один, мабуть, з тих, що запам'ятався – це була одна з арабських країн, центральна площа, де було багато арабського населення, та правила цієї країни говорили про те, що не можна багато говорити про війну. Але в результаті наговорив я набагато більше, ніж дозволяли було. Музика згладила все це, і тисячі натовпу, які тоді були на концерті, дізнались про те, що Крим – це Україна, Донбас – це Україна, та що всі окупанти, які зайдуть на українську землю – їх буде падати стільки, скільки нот у тій композиції, яку я грав наприкінці шоу. 

Концерт Євгена Хмари / ©
Концерт Євгена Хмари

– Для багатьох митців з початком війни настала творча криза. Важко створювати щось нове й акумулювати сили у творчість. Як ви з цим боретеся?

– Я ніколи не був класичним музикантом, який говорить тільки про музику, думає тільки музикою. Насправді я вважаю, що саме через музику ретранслюється все, що мене оточує, те, що мене наповнює, що було пережито й створюється. Тому написано в мене дійсно дуже багато музики, прийшло багато нових ідей для їх реалізації в нових шоу. Зараз я не кажу про альбоми, тому що вони вийдуть, коли закінчиться війна, коли ми переможемо, а живі концерти – я переконаний, що вони потрібні й на додаток, скажу, що наразі я бачу дуже великий попит на живі концерти.

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Дата публікації
Перегляди
372
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