Відомий український блогер приголомшив схудненням на 12 кіло за пів року: фото до та після

Знаменитість розсекретив, як йому це вдалося.

Відомий український блогер Олег Машуковський похизувався результатами свого кардинального схуднення.

У своєму Instagram знаменитість поділився, що пів року тому серйозно зайнявся своїм тілом. Зокрема, ціллю Машуковського було схуднути.

Блогер почав стежити за своїм харчуванням. Він припинив переїдати та їсти на ніч. Також Машуковський почав пити багато води та підправив своє здоров'я. Через пів року це дало свій результат, старання Машуковського виявилися не даремними, він схуднув з 76-77 кіло до 62-63.

"Час – пів року. Як – не переїдаю, не їм на ніч, п'ю багато води, виправив здоров'я. Скільки скинув: було 76-77 стало 62-63", - поділився блогер.

Олег Машуковський / Фото: instagram.com/mashukovsky

Також Машуковський порівняв фото, який вигляд мав раніше та який має зараз. Знаменитість показався у штанях, які раніше йому були трішки маленькі, нині ж вони неабияк завеликі.

"Одні і ті ж штани – різні люди", - зазначив блогер.

Олег Машуковський / Фото: instagram.com/mashukovsky

Нагадаємо, раніше співачка Анастасія Приходько розповіла, як погладшала під час повномасштабної війни. Також знаменитість зізналась, як намагається позбутися зайвих кіло.

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