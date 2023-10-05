Відомий український блогер скинув на свій Porsche бетонну плиту і нарвався на хейт

Відомий український блогер Денис Повєткін вирізнився вчинком.

Так, у TikTok знаменитість показав, як на свій автомобіль Porsche Cayenne 2017 року скинув бетонну плиту. Навіщо блогер це зробив, він не пояснив. У соцмережах ролик з тим, як на автівку падає бетонна плита він підписав: "Настав цей день. Прощавай, легендо".

Чи справді Повєткін так вчинив з машиною, або це постановочні кадри, поки невідомо. Втім, Денис записав відео, де показав що нібито все відбулося по-справжньому.

Блогер Денис Повєткін скинув бетонну плиту на свій Porsche

Тим не менш, цей ролик розлютив юзерів. Одні пишуть що такий хайп зараз не на часі, інші зауважили, що якщо Повєткіну цей автомобіль вже не потрібен, він міг би передати його для ЗСУ:

Весело хлопці живуть, продаж цієї машини допоміг би на передовій

А ЗСУ не вистачає машин

Хтось прощається зі своєю машиною, а хтось зі своєю рідною людиною

Краще б віддав для ЗСУ. Комусь би може вона і життя врятувала б

Нагадаємо, раніше блогерка Юлія Верба здивувала неочікуваним вчинком. Після хейту у бік блогерки, що вона нічого не говорить про війну і ніяк не допомагає ЗСУ, Верба придбала для Збройних сил чотири позашляховики. Ба більше, вона особисто відвезла їх на передову.

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