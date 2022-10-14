Відомий український блогер Варварук розкрив таємницю про своє весілля та реєстрацію шлюбу: "Мав виступити Олег Винник"

Дмитро Варварук поділився, про яке весілля мріяв до повномасштабного вторгнення РФ до України.
Блогер, продюсер, співак та актор Діма Варварук розповів про своє весілля та яким воно мало бути, якби не почалася повномасштабна війна РФ проти України.
Як зізнався блогер, з коханою Яною вони вирішили зареєструвати шлюб без шуму та камер. Про їхнє весілля не знали навіть батьки.
"Коли ти публічна людина, немає в тебе особистого життя, тому ми вирішили так. Блогінг – це більше ніж робота, а особисте повинно залишатися лише для нас. Коли ти маєш свій радісний момент, ти ним насолоджуєшся на всі 100 відсотків. В іншому випадку треба би було ним із кимось ділитися публічно, а так вийшло, як ми і хотіли, що він став повністю лише для нас двох",- розповів Варварук.
Також блогер поділився, яке весілля вони з коханою планували до початку вторгнення росії на наші землі.
"Весілля ми хотіли організувати набагато крутіше та веселіше, але події, які сталися 24 лютого, змінили наші плани. В 20-х числах ми вже мали бути в Домінікані і там розкрити усім таємницю про те, що ми вже рік, як розписані. Ми також хотіли зробити церемонію з ведучими та українськими музикантами. Після того, за планом, ми мали повернутися до України та розповісти все батькам і рідним. Зробити надпотужне українське весілля з величезним бюджетом та з дотриманням усіх наших традицій", - ділиться Дмитро.
Він зізнається, що уявляв, що це будуть палатки, перекуп молодої, музикант із бубном і обов'язково виступ Олега Винника.
"Я уявляв це так: палатки, кухарки, всі бігають та метушаться, перекуп молодої, ми їдемо на "запорожцях", музиканти з бубном. Але основне, що наше весілля повинно було бути смішне, цікаве та мега дороге. Я, як блогер, мав дуже багато ідей, як це все поєднати: виступ Олега Винника, прилетіти з фотосесії на вертольоті і все в такому ключі. Не так сталося, як гадалося", - розповів Варварук.
Та після початку повномасштабної війни в Україні пара вирішила зробити все тихо для себе та родини. Також, каже Діма, вони як блогери розуміли, що у них є відповідальність показати іншим, як можливо робити весілля в такий час:
"Тому зі своїми організаторами ми обрали, як на мене, найкращий варіант. Одружилися на Галицькому замку - до речі, ми були перші, хто це зробив. В українських традиціях, без гучної музики, була тільки жива. Також ніхто не танцював, наш перший танець був імпровізований. Гості та родичі були раді й задоволені. Загалом нас було 30-35 людей",- розповів блогер.
Читайте також:
- Захисниця "Азовсталі" "Пташка" відповіла Завадюку на пропозицію виступити на "Голосі країни"
- Актор Віктор Стороженко, який воює на передовій, вдруге став батьком
- Анна Трінчер та POSITIFF випустили потужну танцювальну пісню "Який ти козак"
- Дашу Квіткову захейтили через джипінг у Карпатах: "Мені пишуть прокльони"