Відомий український блогер Волошин потрапив до бази "Миротворець" – подробиці

Український блогер Олександр Волошин потрапив до бази "Миротворця".

На офіційній платформі організації зазначається, що Олександр "брав участь в актах гуманітарної агресії проти України" та "поширював російську пропаганду". Зокрема, згадуються одні з крайніх висловлювань блогера на сторінці в Instagram, на яку підписано понад 1 млн людей. Так, Олександр після обстрілу окупантами "Охматдиту" заявив про те, що Україна "не вивозить війну" й натякав на перемир'я з ворогом фразою "грати на їхніх умовах". Ба більше, свого часу блогер зробив збір для постраждалих, а потім зізнався, що не спрямовуватиме ці кошти "Охматдиту", а надасть конкретним родинам.

До слова, згодом Волошин усвідомив свою помилку та публічно перепросив усіх, кого це образило. І додав, що його слова були не так сприйняті, а всі гроші зі свого збору він не привласнив, а скерував сім'ям, які того потребували. Наразі блогер готується вже звітувати про це.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Також Олександр у фотоблогу відреагував на потрапляння до "Миротворця". Блогер переконаний, що це зробить його "ворогом народу". І зазначив, що він категорично не погоджується з такими приписами у профайлі, бо вже перепросив усіх за свою некоректну поведінку.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Мені порівняли з сепаратистом. Коли мені це скинули, я спочатку не повірив… Думав, що товариш вирішив мене розіграти, але потім зрозумів, що це правда. Я не знаю, як мені реагувати на це. Кожен день відбуваються події, які роблять мене в очах тих людей, які не бачили всієї ситуації, ворогом, і змушують мене виправдовуватись. Не знаю, що далі робити та чого очікувати, але судячи з усього, це далеко не фінал. При тому, що я вже сто разів казав, що я не маю рації й визнав свою помилку", - прокоментував Олександр.

Нагадаємо, нещодавно інтерв'юерка Раміна Есхакзай назвала блогера Олександра Волошина "брехуном" і "позером" і відреагувала на скандал довкола нього.

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