Відомий український блогер заявив про втечу з України й розкрив, де він зараз: "Мене підтримали"

Український блогер Олександр Волошин втік з України за кордон.

Так, останніми тижнями у Мережі ширилися фото, на яких знаменитість перетинає кордон і рушає до Польщі. Ще більше Волошин заінтригував своїм зникненням з соцмереж. Він видалив усі свої публікації й не виходив на зв'язок.

І ось днями блогер несподівано публічно заявив про свій виїзд за кордон на своєму YouTube-каналі. За словами Олександра, він втік до столиці Польщі після того, як у його бік і його команди почали прилітати погрози від невідомих. Також Волошин розповів про побиття його охоронця й знахідку апарату для прослуховування у його авто. І додав, що поки не планує повертатися до України.

"Я міг би вже й не публікувати це відео, усі й так знають, що я виїхав. Я почав отримувати погрози від військових. Відразу скажу, що повертатися не планую. Мої люди мене підтримали. Кожна людина має право робити те, що вона думає, і те, що вона хоче. Ми маємо це сприйняти та рухатись далі", - сказав у своє виправдання блогер.

Олександр Волошин

Тим не менш, у Мережі розгорілося чимало дискусій. Одні поставилися до блогера з порозумінням, а інші висловили тотальне обурення такою несправедливістю й розкритикували його за маніпулювання на чутливих темах, підміні деяких понять і фразах вирваних з контексту.

Як відомо, раніше Олександр Волошин неодноразово фігурував у скандалах. Зокрема, нещодавно після жахливого обстрілу росіянами дитячої лікарні "Охматдит" у липні його звинуватили у розкраданні грошей з благодійного збору, який він відкрив на своїй сторінці в Instagram, й поширюванні ворожих наративів. Після хейту знаменитість опублікував звіт і спростував чутки про привласнення коштів.

Втім, після власних роздумів Волошина про так зване "перемир’я з РФ" він все ж потрапив до бази "Миротворець" за "участь в актах гуманітарної агресії проти України" та "поширення російської пропаганди".

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Своєю чергою, таку поведінку блогера прокоментувала його колега, інтерв’юерка й блогерка Раміна Есхакхзай. Журналістка нагадала, як ще в липні пророкувала, що Волошин за допомогою "агресивного маркетингу" й "гри на емоціях людей" ще задовго готував юзерів до своєї втечі з України, що й трапилося.

Раміна Есхакзай висловилася про втечу Олександра Волошина за кордон

Насамкінець блогер зазначив, що продовжуватиме допомагати Україні з-за кордону: "Для мене основним ворогом залишається і буде залишатися Росія. Від себе я буду робити все, щоб цього ворога знищити".

Волошина та інших відомих блогерів - до бази "Миротворець"! Через російські наративи!

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