Відомий український блогер взяв шлюб зі своїм партнером і показав перше відео з весілля

Олег Машуковський оформив шлюб зі своїм обранцем Данилом.
Відомий український блогер Олег Машуковський повідомив, що він розпрощався з холостяцьким життям.
Так, на сторінці в Instagram Машуковський поділився зі своїми підписниками, що він, та його партнер, візажист Данило офіційно оформили шлюб. Закохані запостили у фотоблогу відео, де спочатку постають у повсякденному образі, а потім у своїх весільних вбраннях.
Закохані обрали однакові луки – класичні костюми з білою сорочкою, які доповнили метеликами. Також пара зробила однакові зачіски:
"Гірко", - коротко підписав відео Машуковський.
Своєю чергою, шанувальники блогера вже встигли привітати його з такою важливою подією у житті:
- Вітаю! Вічного кохання вам
- Вау, які ж вишукані! Дуже шикарно
- Вітаю! Кохання та взаєморозуміння, крихітки
Нагадаємо, що у вересні цього року Олег Машуковський освідчився своєму коханому. Зробив він це романтично – під час сходження на вершину гори Говерла на Закарпатті, куди вони вирушили разом з друзями. Роман з Данилом блогер розсекретив у червні цього року. А 13 серпня пара відсвяткувала третю річницю стосунків.
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