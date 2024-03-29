Відомий український дизайнер Андре Тан відповів, чому вже 8 років приховує свою доньку

Знаменитість також розповів, чим захоплюється 8-річна Софія у вільний час.
Український дизайнер і модельєр Андре Тан вперше за тривалий час розповів про свою 8-річну доньку Софію від ексшлюбу з бізнесвумен Аліною Харченко.
За словами Андре, дівчинка наразі проживає з мамою й має багато хобі. Зокрема, відвідує гуртки з тенісу, танцює та ходить на плавання. Тим часом з Софією модельєр часто бачиться по відеозв'язку й проводить з нею час на вихідних. Втім, розсекречувати, який вигляд має єдина донечка, Андре Тан не квапиться, адже вірить в формування її аури до 9-річчя. Такої позиції дотримується і екскохана знаменитості.
"Це наша така домовленість з ексдружиною Аліною, що ми не будемо показувати. Тому що я вважаю, що дитина до дев'яти років має дуже слабкий імунітет енергетики. Формується аура дитини й до дев'яти років краще поберегти. Здоров'я моєї доньки для мене дуже важливе", - розповів дизайнер у подкасті Аліни Шаманської.
Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала показала рідкісне фото з підрослим старшим сином Еміром-Рахманом і ніжно привітала його з днем народження.
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