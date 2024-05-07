Відомий український гуморист вперше розповів про невиліковний діагноз свого 3-річного сина

Відомий український шоумен та гуморист Володимир Жогло вперше розповів про невиліковний діагноз свого 3-річного сина.

В інтерв'ю Славі Дьоміну комік зізнався, що разом із дружиною Іриною виховує особливу дитину. Володимир Жогло розповів, що в його Остапа – аутизм. Щоправда, лікарі ще не поставили точний діагноз, а лише ймовірний, адже це робиться після чотирьох років. Утім, шоумен та його дружина не мають сумнівів.

"У мене особлива дитина. Він потребує уваги. Він потребує особливого ставлення до себе. Відповідно, моя дружина не може десь піти працювати. Вона більше проводить із ним час. Я ніколи ніде про це не говорив. Нам ще конкретно діагноз "аутизм" не поставили. Ми чекаємо формально чотирьох років. До чотирьох років можуть бути якісь зміни в психіці дитини, але ми вже чітко розуміємо, що...", - зізнався шоумен.

Володимир Жогло з дружиною та сином / Фото: instagram.com/zhohlovolodymyr

Раніше Володимир Жогло про це публічно не розповідав. Також він не хоче, аби діагноз ставили раніше, аніж до чотирьох років. Шоумен говорить, що в Мережі можуть бути різні коментарі від користувачів, зокрема, й образливі. Володимир Жогло не хоче, аби вони робили боляче його дружині.

"Я не хочу, щоб нам ставили діагноз раніше, бо люди є дуже цинічні. Мені байдуже, а моїй дружині буде неприємно, якщо будуть казати: "Ага, зробив дитині інвалідність". Моїй дружині було б це дуже боляче", - поділився шоумен.

Гуморист також розповів, коли вони з Іриною помітили у сина прояви аутизму. За його словами, це сталося майже в півтора року. Володимир Жогло знає поведінку аутистів, адже кум виховує саме таку дитину. Тож, шоумен розумів, на що треба звертати увагу.

Володимир Жогло з дружиною та сином / Фото: instagram.com/zhohlovolodymyr

"Ми почали розуміти що щось не так трішки раніше, ніж у півтора року. У кума син теж має аутизм. Я розумів, які є основні моменти, на які треба звернути увагу, що це вже проявлення аутизму. Це відсутність вказівного жесту, ігнорування іграшок і механізмів, вони зосереджуються на чомусь одному, не відкликається на ім'я, не реагує на різкі звуки", - поділився комік.

Нагадаємо, нещодавно донька голлівудських акторів Брюса Вілліса та Демі Мур зізналась, що в неї діагностували аутизм. Вперше про це дівчина дізналась у 29 років.

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