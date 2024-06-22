Відомий український гуморист зі сльозами розповів про втрату колеги з "Ліги сміху" на фронті

Український гуморист, актор та учасник "Ліги Сміху" Фіма Константиновський зі скорботою пригадав похорони колеги за сценою Романа Іваненко, який героїчно поліг у бою за Україну на початку минулого року.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" артист зі смутком зізнався, що досі важко пригадує прощання всієї гумористичної команди "Наш формат" з полеглим воїном, з яким вони разом донедавна виступали на сцені шоу "Ліга сміху" і жартували. До слова, у розмові про Романа зірка не стримує сліз та емоцій.

Фіма Константиновський

"Пам'ятаю, як ми їздили до Кам'янця-Подільського, коли з "Нашого формата" загинув Ромка. Пам'ятаю, як вся команда стоїть, я пам'ятаю їх на сцені, а вони стоять на кладовищі… Це жорстко", - з тугою поділився Фіма Константиновський.

Фіма Константиновський

Нагадаємо, нещодавно Фіма Константиновський розповів, як до Володимира Зеленського просився на роботу й якою була відповідь.

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