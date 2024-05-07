Відомий український гуморист зізнався, як його не взяли на службу до війська: "Повістки ніхто не давав"

Відомий український гуморист та ведучий Володимир Жогло, який раніше розповів про невиліковний діагноз сина, зізнався, що його не взяли на службу до війська.

В інтерв'ю Славі Дьоміну він поділився, що хотів піти служити. Гуморист без повістки пішов до військкомату, пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), після чого його відправили до лікарні та відмовили у службі.

Володимир Жогло / Фото: скриншот з відео

"Я пройшов ВЛК, мене ще перенаправили до Рівненської лікарню, я повернувся в Млинів (селище, звідки родом Володимир Жогло – прим. ред.) до військкомату, я прийшов. Мені повістки ніхто не давав, просто прийшли, запитали в мами, чи я проживаю тут. Мама зателефонувала мені. Я одразу зателефонував військкому в Млинові. Він каже: "Треба прийти". Я прийшов, без повістки", - зізнався гуморист.

Як виявилося, Володимир Жогло має чимало проблеми зі здоров'ям. Артист страждає від ожиріння. На тлі цього у шоумена з'явилося чимало інших проблем. Окрім того, в гумориста є алергія на метал. Якщо шоумен доторкається до металевих речей, на його шкірі починають утворюватися виразки.

Володимир Жогло / Фото: скриншот з відео

"У мене купа всього зі здоров'ям. Ожиріння – це діагноз. Відповідно тиск, ендокринологія, ще варикозні всякі штуки, хребет через зайву вагу, гепатози, проблеми зі згортанням крові. У мене ще алергія на метал, це дуже дивно, починають утворюватися виразки на руках. Купа болячок, я навіть їх всі не згадаю", - поділився шоумен.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Скай" Олег Собчук зізнався, чому не йде воювати на фронт. Співак запевнив, що страх тут ні до чого.

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