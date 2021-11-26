Відомий український гурт Artik & Asti знайшов нову солістку: "Готуємо випустити пісню"

Анна Дзюба покинула колектив.

Відомий український гурт Artik & Asti знайшов нову солістку.

Так, на початку листопада стало відомо, що Анна Дзюба покинула колектив. Втім, продюсер Артем Умрихін запевнив фанів, що гурт не припинить своє існування. До слова, творець Artik & Asti знайшов нову солістку. Радісною новиною Артем поділився з You-Tube-каналом POPCAKE.

Artik & Asti / instagram.com/artik

"Ну… Практично вже знайшли. Знаєте, я не встиг навіть оголосити жодних кастингів. Мені понад три тисячі претенденток надіслали повідомлення, відео, аудіозаписи. Я навіть це все повністю не слухав. Проте, так склалася доля, що практично одразу я помітив дівчинку. Мені дуже сподобалося. Ми зустрілися, поспілкувалися", - поділився артист.

Артем Умрихін знайшов заміну Анні Дзюбі / instagram.com/artik

Втім, поки Артем не розсекречує імені нової солістки. Хоча він зазначив, що найближчим часом це зробить.

Також артист повідомив, що наразі вони готують до випуску нову пісню. Окрім цього у них заплановані новорічні концерти.

Зазначимо, що гурт Artik & Asti був створений 2010 року. Розуміючи, що в Україні навряд чи вийде змагатися з мастодонтами поп-хіп-хопу, Artik & Asti пропонують свої треки за кордон.

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