Відомий український інтерв'юер сплатив штраф за номерні знаки на машині й обурився ситуацією

Український телеведучий і блогер Анатолій Анатоліч заплатив штраф і зізнався, за що йому його виписали.

У своєму фотоблогу шоумен вирішив поділитися прикрою ситуацією. Наближаючись до своєї машини Анатолій розповів, що сплатив штраф за те, що номерний знак не був прикріплений до його автівки, а лежав у салоні.

"Сьогодні мене оштрафували на 1100 гривень. Перший штраф для машини. Бо номер був не прикріплений, ось він лежить, бо я ще не купив рамку для нього", - поділився Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч заплатив штраф за відсутність номерних знаків на машині

Втім, телеведучий спочатку був не згодний сплачувати 1100 гривень. За його словами, сам знак він розмістив усередині машини на видному місці. До того ж знаменитий інтерв'юер зазначив, що має всі належні документи на машину, тому все в рамках закону. Зрештою, він полишив суперечки й заплатив штраф у розмірі 1100 гривень.

"Я навіть намагався сперечатися. Доводив, що номер у мене є, страховка є, все є. Але не спрацювало", - додав шоумен.

Нагадаємо, нещодавно телеведучий Анатолій Анатоліч відверто розповів, за що під час війни переймається найбільше. Шоумен зізнався, чи переслідує його провина за те, що він не взяв до рук зброї.

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