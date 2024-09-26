Відомий український комік після недолугого жарту про мусульман зробив публічну заяву

Популярний український комік Антон Стенюк дав перший сольний виступ, який не минув без скандалів.

Причиною різко обурення став недолугий жарт коміка. Стенюк під час стендапу з іронією жартував, що нібито не розуміє, "чому православні вбивають православних, якщо є багато мусульман".

"Ця війна – це просто нонсенс, я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли в світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що це зараз не на часі, і тим паче цим вже займаються іудеї, але тим не менше", - заявляв на своєму виступі гуморист.

Гуморист Антон Стенюк потрапив у серйозний скандал через недолугий жарт про мусульман

Очевидно, такий гумор оцінили далеко не всі. Очільник Меджлісу Рефат Чубаров у своєму Facebook зазначив, що це не жарт, а "випад проти людей за релігійною ознакою".

"Якого біса...Не намагайтеся мене переконати, що я нібито не вловив змісту даного "жарту", якого насправді тут немає. Проте є відкритий випад проти людей за релігійною ознакою…Шкода, що в даному випадку вказувати на цього негідника, який дозволяє собі цинічно ображати своїх співгромадян, доводиться мені, громадянинові України, який сповідує Іслам", - обурився Чубаров.

Врешті, на скандал відреагував уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що звернувся до поліції з проханням перевірити жарт Антона Стенюка. Якщо правоохоронці доведуть злочин, то гуморист відповідатиме за ст. 161 Кримінального кодексу України.

Реакція Дмитра Лубінця

Антон Стенюк вже відреагував на скандал, який розгорівся довкола нього. Комік публічно перепросив та зазначив, що не мав на меті образити людей та мусульманську спільноту зокрема. Стенюк говорить, що наразі відео видалене звідусіль. Також він наголосив, що готовий понести відповідальність.

"Я щиро прошу вибачення перед усіма, кого могли образити мої слова під час мого сольного концерту, який було опубліковано на YouTube. Один із моїх жартів був недоречним і неприпустимим, і я глибоко шкодую, що міг образити багатьох людей, зокрема представників мусульманської спільноти. Я не мав на меті принизити когось або ображати за релігійною ознакою", - прокоментував гуморист.

Читайте також: