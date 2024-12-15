Відомий український комік Роман Щербан освідчився коханій: "Цей день настав"

Український комік, зірка шоу "Леви на джипі" Роман Щербан зробив пропозицію своїй коханій.

Обраницею стала бізнесвумен і блогерка Анастасія Лісогуб. Про заручини закохані повідомили в Instagram. Наречена Щербана поділилася, що комік освідчився їй у Львові. Зокрема, він заздалегідь подбав про місце й атмосферу, замовивши саксофоніста.

"Вона сказала "Так", - лаконічно написав знаменитість.

Роман Щербан освідчився своїй дівчині / Фото: instagram.com/romanscherban

Роман Щербан освідчився своїй дівчині / Фото: instagram.com/romanscherban

Анастасія зізнається, що у момент дуже розхвилювалася, але звісно відповіла заповітне "так". У своєму фотоблогу вона поділилася милими знімками, які були зроблені саме у той момент.

"Тропічна оранжерея у центрі зимового парку у Львові. Саксофоніст грає "Cold heart" Елтона Джона і Дуа Ліпи, коханий каже найщиріші слова, які я прослухала, бо думала "яку руку давати: праву чи ліву?", - поділилася емоціями кохана шоумена.

Роман Щербан освідчився своїй дівчині / Фото: instagram.com/romanscherban

Роман Щербан освідчився своїй дівчині / Фото: instagram.com/romanscherban

Також, щоб залишити більше спогадів про неймовірний вечір, новоспечні наречені організували фотосесію під час романтичної вечері при свічках в оранжереї. На зображеннях щаслива Анастасія позує в обіймах Романа з квітами та обручкою.

Роман Щербан освідчився своїй дівчині / Фото: instagram.com/romanscherban

Нагадаємо, нещодавно у Мережі вперше показали ймовірного бойфренда Віри Брежнєвої.

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