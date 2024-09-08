Відомий український комік розповів про похід до ТЦК і як реагує на хейт, що не на фронті

Відомий український шоумен та гуморист Володимир Жогло, який нещодавно розповідав про хворобу сина, висловився про мобілізацію.

Так, артист зізнається, що йому доволі часто прилітає у коментарях за нібито "ухиляння" від служби. Ба більше, за словами гумориста, інколи доходить до прокльонів і побажань "здохнути в окопі". Попри таку ненависть у Мережі, Володимир не зважає на схожі висловлювання. Шоумен впевнений, що люди мають право на свою точку зору. І додає, що насправді до ТЦК вже ходив і оновив дані, тому чинить у рамках закону. Окрім того, Володимира обурюють деякі публічні люди, які постійно виправдовуються, щоб тільки не йти воювати.

Володимир Жогло / Фото: скриншот з відео

"Я вважаю ці дорікання справедливими. Люди мають на це право, не можу їх обмежити. І напевно, що багато з них переживають тяжкий біль. І публічні рила, такі як в мене, коли люди бачать їх, а вони ще веселяться, то їх це бісить. Виникає логічне питання: "Чому він там, а не хтось інакший?". Все, що я скажу, будуть сприймати як виправдовування. У нас є культурні діячі, які дозволяють собі казати: "Я ефективніший тут, я не для цього, треба лікуватися у Німеччині". ВЛК пройдено двічі. Дані оновлено. У мене на руках військовий обліковий документ і всі інші. Ніколи не ухилявся. Пішов у військкомат добровільно", - розповів Жогло в інтерв'ю "Львівич".

Нагадаємо, нещодавно хореографиня Олена Шоптенко висловилася про службу свого колишнього чоловіка Дмитра Дікусара й чи спілкується з ним.

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