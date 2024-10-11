Відомий український комік вперше розповів про психологічні проблеми: "У мене не було межі"

Актор серіалу "Волонтери 2" Кирило Ганін заговорив про проблеми з психічним здоров'ям.

Артист зізнається, що з початку повномасштабного вторгнення активно боровся з пропагандою у чат-рулетці з росіянами. Його трансляції набирали переглядів і тішили українців. Проте постійні емоційні суперечки з ворожими сусідами позначилися на його психічному здоров’ї. І навіть ледь не спровокували розставання з дівчиною.

"Спілкуючись з тими свинями, неможливо себе стримувати, я дуже емоційний. Я зайнявся своїм здоров’ям, тому що інколи в житті поводився так само, як на стрімах. У мене не було межі. Я спілкувався з людьми, неначе це черговий співрозмовник з чат-рулетки. Мені було дуже погано. Через це ми ледь не розійшлися з дівчиною", – поділився Кирило Ганін.

Кирило Ганін

Щоб зберегти кохання та налагодити особисте життя після пережитого, актор і звернувся до психолога. Водночас він наголосив на важливості піклування про власний ментальний стан.

"Ходити до психолога – це не означає бути психом. Ходити до психолога – це означає усвідомлювати, що в тебе є якісь проблеми. Психолог – це не лікар, він не лікує. Він дає маршрут, по якому варто йти. Насправді моя психотерапевтка не дала мені жодної поради. Вона каже: "А спробуй зробити ось так". Я пробую і в мене виходить, і мені від цього краще", – підкреслив актор "Волонтерів 2".

Серіал "Волонтери"

Зараз Кирило Ганін зосереджений на волонтерстві та допомозі військовим. Як зазначив актор, це також допомагає тримати моральний стан. Деякі з його історій навіть стали основою другого сезону комедійного серіалу “Волонтери”, прем’єра якого відбудеться 14 жовтня о 22:00 на телеканалі ТЕТ.

Читайте також: