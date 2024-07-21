Відомий український композитор висловився про позицію Пугачової та спілкування з Ротару

Народний артист України та композитор Олександр Злотник прокоментував діяльність артисток Софії Ротару та Алли Пугачової під час війни.

Хітмейкер, який тривалий час співпрацював з Софією Ротару, зазначив, що доволі давно не спілкувався з зіркою. Проте він досі не може зрозуміти, чому артистка обмежується лише лаконічними дописами у соцмережах і не робить повноцінних заяв про геноцид українців окупантами.

"За час війни ми з нею не мали ніяких розмов, тому звідки я знаю? Кожен обирає свій шлях. Мене ви чуєте, ще багатьох – також, а когось – не чуєте. Я не можу сказати, чому вона обрала таку позицію. Це знає лише сама Соня", - поділився Олександр в інтерв'ю oboz.ua.

Олександр Злотник

Композитор натомість пригадує Аллу Пугачову та наголошує на її чіткій позиції та рішучих діях. І додає, що зірка завжди ставила моральні принципи вище, ніж матеріальні.

"Пугачова завжди мала свою думку, свою позицію. І треба сказати, що вона багатьом артистам за своє життя допомагала пробитися. А кому допомогла Соня? От вам і відповідь на ваше запитання вище. Є люди, для яких матеріальні речі – це дуже важливо", - заінтригував хітмейкер.

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова різко відреагувала на обстріл РФ дитячої лікарні "Охматдит". І показала мільйонній аудиторії наслідки ворожого влучання по Києву.

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