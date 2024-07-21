Відомий український композитор висловився про позицію Пугачової та спілкування з Ротару

Олександр Злотник припустив, чому Ротару зайняла мовчазну політику.
Народний артист України та композитор Олександр Злотник прокоментував діяльність артисток Софії Ротару та Алли Пугачової під час війни.
Хітмейкер, який тривалий час співпрацював з Софією Ротару, зазначив, що доволі давно не спілкувався з зіркою. Проте він досі не може зрозуміти, чому артистка обмежується лише лаконічними дописами у соцмережах і не робить повноцінних заяв про геноцид українців окупантами.
"За час війни ми з нею не мали ніяких розмов, тому звідки я знаю? Кожен обирає свій шлях. Мене ви чуєте, ще багатьох – також, а когось – не чуєте. Я не можу сказати, чому вона обрала таку позицію. Це знає лише сама Соня", - поділився Олександр в інтерв'ю oboz.ua.
Композитор натомість пригадує Аллу Пугачову та наголошує на її чіткій позиції та рішучих діях. І додає, що зірка завжди ставила моральні принципи вище, ніж матеріальні.
"Пугачова завжди мала свою думку, свою позицію. І треба сказати, що вона багатьом артистам за своє життя допомагала пробитися. А кому допомогла Соня? От вам і відповідь на ваше запитання вище. Є люди, для яких матеріальні речі – це дуже важливо", - заінтригував хітмейкер.
Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова різко відреагувала на обстріл РФ дитячої лікарні "Охматдит". І показала мільйонній аудиторії наслідки ворожого влучання по Києву.
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