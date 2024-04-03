Відомий український репер-військовий розповів, як ліквідує окупантів: "Це сміття продовжу нищити!"

Відомий репер Yarmak, який від перших днів повномасштабної війни захищає Україну, відповів, як емоційно оговтувався після першого вбитого окупанта.

Як зізнається артист, для нього це сприймається, як комп'ютерна гра, де треба нищити окупантів. Yarmak розповів, що не має жодного співчуття чи жалю до росіян і тому не відчув жодних змін після вбивства першого ворога, а просто продовжив слідувати розпорядку дня. І додає, що не зупиниться й надалі очищатиме українські землі від путінського війська:

Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

"Чесно, я переживав про цей момент. Бо для мене вбити будь-яку людину, навіть покидька, було раніше таким немислимим явищем. Але вже на той момент я настільки інтегрувався у війну, і війна інтегрувалася в життя всіх нас, стільки горя принесли ці потвори, що в мене взагалі… Ось коли ми вбили перших типів, ми просто поїхали додому, повечеряли й лягли спати. Жахи не снилися. У нас все, як в комп'ютерній грі. Ти бачиш, як у нього відірвало руку й він помирає… Але мені взагалі не шкода, взагалі. Я це сміття буду продовжувати нищити, тому що це нелюди, які несуть смерть і руйнування планеті. Хтось це має зупинити", — наголосив Yarmak в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Нагадаємо, нещодавно музикант-військовий Олександр Положинський розповів про операції, які переніс, і як від цього змінився рід його діяльності.

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