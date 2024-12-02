Відомий український режисер чесно зізнався, чи готовий іти воювати: "Граємо в лотерею"

Український ведучий та режисер Євген Синельников, який нещодавно розповів про стосунки з колишньою та сином, висловився про мобілізацію.

Знаменитість під час війни перебуває в Україні, тож його шанс отримати повістку щоразу збільшується. Однак він зазначає, що ніколи не переховувався й учасно оновлював дані. Тому за потреби готовий взятися за зброю й стати на захист Батьківщини. Тим не менш, Синельников переконаний, що перемога України настане незабаром.

"Я не вмію цього, я не бився ніколи. Я не можу сказати, що я рвусь, але я і не відмазуюсь. Я в "Резерві". Взагалі вважаю, що ті, хто лишився в Україні, через Тису не переплив, ми всі зараз граємо у лотерею. Але виграти джекпот – дуже великий шанс. Такого не було у 2014-му, 2004-му. Ми ще не могли виграти джекпот. А тут він зараз на обрії, ми його відчуваємо", - розповів зірка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Євген Синельников / Фото: скриншот з відео

Водночас Євген зізнається, що відчуває свій внесок у культуру. За словами режисера, робить він це шляхом створення контенту й "закладання правильних речей" широким масам українців.

"Ми не взяли автомати і не пішли (воювати – прим. ред.). Але все одно ми не звалили, ми робимо, ми піднімаємо, ми робимо те, що ми можемо для цієї держави. Ми розвиваємо голови, закладаємо правильні речі. Ми закладаємо повагу до України та українців", - пояснив Синельников.

Нагадаємо, нещодавно Євген Синельников розкрив суму, яку держава виплатила його батькам за знищений окупантами будинок в Гостомелі.

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