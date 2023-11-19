Відомий український режисер побився з російським актором на знімальному майданчику

Відомий український режисер Семен Горов, який раніше прокоментував зраду України Ані Лорак і Таїсією Повалій, пригадав, як побився з російським актором Олексієм Паніним.

Сталося це просто на знімальному майданчику шоу "Зірка+зірка", який виходив в 2010-2011 роках. У цьому шоу українські артисти співали у дуетах з російськими знаменитостями. Виконавчим продюсером проєкту був Семен Горов, а Панін брав участь.

Семен Горов

За словами Горова, з боку російських артистів завжди відчувалося зневажливе ставлення. Режисер зазначив, що вони вважали Київ своєю дачею, де все затишно, смачно та привітно:

"Та й приїжджали, як на дачу. Я почав це відчувати ще на початку 2000-х. У свій час, за наївністю, мабуть, мені хотілося, щоб у тих мюзиклах проглядала просвітницька ідея, щоб люди з Росії знайомилися з українським. Ось із цього ми з командою виходили, працюючи в цих проєктах. Але поступово почало доходити до того, що нам казали прямо: ось цього українського артиста прибираємо, ставимо російського. І я зрозумів, яка мета цієї співпраці", - розповів Горов oboz.ua

Шоу "Зірка+Зірка"

Тоді ж на "Зірка+Зірка" своєю поведінкою обурив Панін, і Горов "натовк йому пику":

"На проєкті "Зірка+Зірка" доходило до скандалів. Навіть бійка сталася з актором Олексієм Паніним просто на знімальному майданчику. Він теж почувався імперцем, який може тут поводитися, як заманеться. Зараз, коли бачу, як він бігає з українським прапором, гадаю: ну й гаразд. Я вірю, що люди можуть змінюватися. Може те, що я йому морду набив - теж трохи привело до тями", - сказав Горов.

Олексій Панін

Нагадаємо, раніше Семен Горов розповів про життя його молодшої доньки Олександри від ведучої-зрадниці Сніжани Єгорової у США. В Америці 25-річна Олександра встигла вийти заміж та придбати будинок.

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