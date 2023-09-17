Відомій українській співачці викликали швидку за 10 хвилин до виходу на сцену

KOLA пояснила фанам, чому під час концерту в Дніпрі не змогла приділити їм достатньо часу.

Українська співачка Анастасія Прідіус, відома під псевдонімом KOLA розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею перед концертом.

Зараз виконавиця перебуває у всеукраїнському турі. І коли вона мала виходити на сцену у Дніпрі, їй довелося викликати швидку. Настя розповіла про ситуацію у сторіз своєї сторінки в Instagram.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Прідіус розмістила світлину, де сидить у кареті швидкої допомоги, а лікар надає їй необхідну допомогу:

"За 10 хвилин до виходу на сцену… Дніпро! В нас була міні фотосесія, а не як завжди велика, тому що я трохи була не в ресурсі… Вибачте мене. Наступного разу все буде добре", - прокоментувала KOLA.

KOLA викликали швидку / Фото: instagram.com/kola__official

Що саме з нею сталося, співачка не уточнила. Втім стурбовані фани зробили висновок, що під час туру Настя перевтомилася і її організм дав збій. Тим не менш, віддана шанувальникам виконавиця не прислухалася до поради лікарів трохи відпочити, а одразу вирушила на концерт до іншого міста.

Нагадаємо, нещодавно схожа ситуація сталася з колегою KOLA, співачкою MamaRika. Їй теж знадобилася допомога лікарів одразу після виступу.

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