Відомий український співак чесно розповів про уколи краси, завдяки яким запобігає зморшкам

Melovin зізнався, як доглядає за обличчям.
Відомий український співак Melovin, який нещодавно приголомшив схудненням на 17 кіло і розповів про дієту, поділився своїми косметологічними процедурами.
Так, за словами 26-річного співака, час від часу він звертається до косметолога, щоб удосконалити те, що йому не подобається. Зокрема, Melovin зізнався, що заповнює зону між бровами ботоксом задля запобігання зморшок у майбутньому. Причиною погіршення стану шкіри обличчя знаменитість називає часте нанесення гриму під час концертів.
"По-перше, не брехати людям, що ти колеш ботокс. Колю між бровами ботокс обов'язково, тому що коли багато макіяжу – це зазвичай потім глибокі зморшки. А ти їх не хочеш бачити, коли тобі буде 40-60 років. Я вважаю це любов'ю до свого тіла. Я ж не щось гіпертрофую, а роблю, щоб бути красивим у відображенні", - пояснив співак у програмі "Люкс ФМ".
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Оля Цибульська зізналася, що теж робить уколи краси. Так, зірка показалася на косметологічному кріслі і зблизька продемонструвала, як відбувається ця процедура.
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