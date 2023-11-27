Відомий український співак на добу застряг посеред траси через негоду: "Води взагалі не було"

Молодий співак Андрій Кравченко, відомий своїми дуетами з Павлом Зібровим і Славою Камінською, розповів, як застав снігопад під час подорожі до Одеси з концертом.

Сьогодні, 27 листопада, в Україні різко погіршилася погода. Зокрема, через снігопад й ожеледицю багато людей втрапили у дорожню халепу. Так, молодий артист простояв у заметах на трасі до Одеси цілу ніч. У зірки було заплановано декілька сольних концертів. Втім, він разом із командою через негоду так і не змогли дістатися до міста вчасно.

Андрій Кравченко / Фото: Instagram Андрія Кравченка

За словами артиста, ночувати довелося в авто. До того ж запаси води та їжі поступово зменшувалися. Рівень палива також був низьким. Втім, команда з Андрієм одразу вирішила, що додому, до Києва, повертатися не будуть. Тож, всі вони чекали на підмогу.

Андрій Кравченко розповів про труднощі, які виникли по дорозі до Одеси через негоду

"Рахували скільки залишилося палива, на скільки годин його вистачить. Рахували скільки у нас залишилося сала й хліба, тому що це важливо. Води взагалі не було. Добиралися 24 години, але ми це зробили. Я сказав, що повертатися додому ми не будемо, тому що на мене чекають люди", - повідомив у своєму Instagram співак.

Наразі з Кравченком і його командою все добре. Вони вже доїхали до Одеси та подякували комунальним службам за порятунок.

"Наші комунальники працюють. Були і поліція, і служби різні, які підтримували, був завжди зв'язок. Так що, все добре", - зазначив Андрій.

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