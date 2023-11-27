Відомий український співак на добу застряг посеред траси через негоду: "Води взагалі не було"

Андрій Кравченко долав маршрут "Київ-Одеса" 24 години.
Молодий співак Андрій Кравченко, відомий своїми дуетами з Павлом Зібровим і Славою Камінською, розповів, як застав снігопад під час подорожі до Одеси з концертом.
Сьогодні, 27 листопада, в Україні різко погіршилася погода. Зокрема, через снігопад й ожеледицю багато людей втрапили у дорожню халепу. Так, молодий артист простояв у заметах на трасі до Одеси цілу ніч. У зірки було заплановано декілька сольних концертів. Втім, він разом із командою через негоду так і не змогли дістатися до міста вчасно.
За словами артиста, ночувати довелося в авто. До того ж запаси води та їжі поступово зменшувалися. Рівень палива також був низьким. Втім, команда з Андрієм одразу вирішила, що додому, до Києва, повертатися не будуть. Тож, всі вони чекали на підмогу.
"Рахували скільки залишилося палива, на скільки годин його вистачить. Рахували скільки у нас залишилося сала й хліба, тому що це важливо. Води взагалі не було. Добиралися 24 години, але ми це зробили. Я сказав, що повертатися додому ми не будемо, тому що на мене чекають люди", - повідомив у своєму Instagram співак.
Наразі з Кравченком і його командою все добре. Вони вже доїхали до Одеси та подякували комунальним службам за порятунок.
"Наші комунальники працюють. Були і поліція, і служби різні, які підтримували, був завжди зв'язок. Так що, все добре", - зазначив Андрій.
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