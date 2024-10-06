Відомий український співак натякнув на кінець роману з відомою росіянкою: "Багато змін"

Український співак ALEKSEEV заінтригував змінами в особистому житті.

Як відомо, артист перебував у стосунках із росіянкою, екссолісткою гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою. Проте вже давно пара не з'являється разом на публіці та припинила афішувати це в Мережі. Тож, чимало фанів припустило, що це кінець роману. Тим паче ALEKSEEV на тлі інтриг заскочили на романтичній прогулянці з гумористкою та блогеркою Дашею Кубік. Тоді інформацію про нові стосунки співак не став ані спростовувати, ані підтверджувати.

ALEKSEEV та Уляна Синецька / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Однак після тривалого мовчання виконавець все ж заговорив про особисте життя та зміни, натякаючи на розрив зі співачкою-росіянкою.

"Знаєте, плинність нашого життя вона нескінченна і постійно щось змінюється. Так сталося, що я перебуваю на тому етапі, коли дуже багато різних змін в моїй особистій долі. Не знаю, як все буде далі", – розповів ALEKSEEV в інтерв'ю М1.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк припинила приховувати свій новий роман. Так, зірка оприлюднила чергове фото з обранцем, де він постає напівоголеним.

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