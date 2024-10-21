Відомий український співак натякнув на освідчення коханій і вперше її показав

MELOVIN сповістив про кардинальні зміни у житті.
Український співак MELOVIN спантеличив фанів неочікуваним зізнанням.
Сьогодні, 21 жовтня, артист у своєму Instagram опублікував фото з натяком на заручини. Так, на зображенні видніється рука MELOVIN і загадкової жінки з двома незвичними масивними каблучками з каменю. Пара попозувала на тлі вечірнього Києва на терасі з панорамним видом. Утім на здогадки про освідчення наштовхує саме підпис під фото.
"Вона сказала "так", - загадково підписав співак, не вказуючи, на що саме погодилася жінка.
До того ж каблучки дівчини одягненні на ліву руку. Тож, що саме мав на увазі MELOVIN допоки невідомо. Натомість виконавець обмежив дії фанів і повністю закрив коментарі під цим дописом. Можливо, таким чином знаменитість сповіщає про новий етап у творчому житті й готується до прем'єри цікавого проєкту.
До слова, MELOVIN вкрай рідко ділиться подробицями особистого життя й до цього майже не ділився романтичним контентом, окрім оспівування почуттів у піснях. А нещодавно виконавець і взагалі зізнавався, що пережив болісний досвід розриву з коханою людиною після двох років стосунків. І навіть назвав причину, яка перекреслила роман.
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