Відомий український співак назвав Лорак і Повалій "дворнягами" та "рабами"

Український співак Олексій Завгородній, відомий як POSITIFF, від початку повномасштабної війни активно волонтерить і допомагає нашим бійцям як може.

Окрім того POSITIFF зізнався, що пройшов медкомісію і зараз стоїть на обліку. Завгородній, який поділився, через яку жінку зіпсувалися його взаємини з Потапом, розповів, як ставиться до артистів-зрадників, які обрали Росію.

Зокрема артист прокоментував поведінку Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні, і Таїсії Повалій, яка прославляє окупантів і підтримує Путіна:

"Я думаю, що ці артисти пустили коріння у вигляді вигідних контрактів. Їхня головна цінність - це гроші. Я таких називаю дворнягами, бо їм все одно, що коїться навколо. Вони будуть там, де дають жирну кістку. Якби замість Росії була інша країна, то вони були б там. Ці люди безідейні, пластилінові. Тому начхати на них. Вони завжди будуть рабами, і їх це влаштовує. Про них не треба думати й говорити", - сказав POSITIFF, пише "уніан".

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Таїсія Повалій

Разом з тим репер вважає, що таким артисткам як Світлана Лобода і Віра Брежнєва, які довгий час працювали на російському ринку, але після початку війни відріклися від РФ і повернулися до України, варто дати шанс.

"У кожного артиста є своя аудиторія, яка підтримує його "перевзування". Я за такі "перевзування", бо люди мають право на помилки. Якщо вони обрали свій подальший шлях з українським народом і відмовилися від того "аквафрешного" прапора, це вже прекрасно! Кожен має шанс виправитись і йти далі, ставши на правильну колію", - сказав музикант.

Нагадаємо, раніше POSITIFF зізнався, що покинув гурт MOЗGI, який створив Потап і чесно відповів, чи досі вважає репера своїм близьким другом.

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