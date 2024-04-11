Відомий український співак неочікувано повністю оголився просто на знімальному майданчику

Український співак MELOVIN сьогодні, 11 квітня, святкує день народження. Виконавцеві виповнюється 27 років.

У святковий день артист потішив своїх фанів новинкою. Так, співак випустив кліп на пісню Dreamer, з якою на нацвідборі змагався за право представляти Україну на "Євробаченні-2024".

MELOVIN / Фото: Пресслужба MELOVIN

Новим відео MELOVIN відкрив для аудиторії нову частинку своєї душі. Артист відверто поділився історією становлення, у якій час від часу траплялися зовсім не казкові події.

"Ця робота особлива для мене саме через її глибину та філософію. "Народжені, щоб сяяти і ніяк інакше": так ми всередині команди охрестили цей кліп. Це історія від народження мрійника і до…, а до чого, кожен вирішить для себе сам після перегляду кліпу', – поділився Мел.

Для знімань нової роботи MELOVIN обрав декілька цікавих образів – вже знайомий костюм із Національного відбору на "Євробачення-2024" та його видозмінені версії у чорному та білому кольорах, а ще шокував відвертими кадрами, на які наважився лише заради ідеї кліпу. Зокрема, артист вперше постав на знімальному майданчику повністю оголеним. Співак зізнався, що йому було неабияк лячно бути повністю роздягненим перед камерами. Утім, виконавець наважився на цей експеримент, аби втілити задум – показати себе справжнім, без прикрас.

MELOVIN / Фото: Пресслужба MELOVIN

"Я вперше був оголеним на майданчику. Це було морально незвично, виникало багато розбіжностей всередині. Хто б погодився бути оголеним перед величезною знімальною командою? Це було змаганням всередині себе. Але ж, сам вигадав цей кадр – іди до кінця, якщо називаєш себе творцем. Я кинув собі цей виклик для того, щоб передати ту картину, яку уявляв у голові. Щоб увійти знову у ту саму роль, яку проходив кожен із нас без винятку. Це вартувало цього! Це вийшло без прикрас, по-справжньому", – зізнався артист.

MELOVIN / Фото: Пресслужба MELOVIN

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN розповів, що робить уколи краси. Виконавець зізнався, задля чого це йому потрібно.

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