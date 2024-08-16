Відомий український співак неочікувано зізнався у коханні Даші Астаф'євій

Співак Панас Буйний, пісні якого набирають мільйони прослуховувань у TikTok та YouTube, потішив новинкою.

Артист випустив композицію, яка отримала назву "Дівчино". Та виявляється, що цій пісні вже 50 років. Композицію написав родич Буйного. Співак почув її та одразу зрозумів, що це може бути справжнім хітом, тож подарував треку друге дихання.

Пісню "Дівчино" виконавець, очікувано, присвятив усім дівчатам. Особливо музикант відзначив співачку Дашу Астаф'єву, яку вважає неймовірно вродливою та просто зізнається їй у коханні.

"Пісня була написана моїм родичем 50 років тому. На одному з застіль під мелодію з "звуковижималки", тобто акордеону, я почув дуже класний хук (ймовірна мелодійна частина, яка визначає хітовість – прим. ред.) в приспіві і вирішив, що ця пісня повинна отримати друге дихання. Так ми відродили забутий фольклор Галичини. Також, скажу, що ця пісня адресується Даші Астаф'євій", — поділився співак.

Панас Буйний вже й встиг представити кліп на нову композицію, знімання якого відбулися просто посеред поля у Львівській області. Виявилося, що робота над відео не минула без казусів. Співак випадково опинився без штанів.

Кадр з кліпу Панаса Буйного / Фото: скриншот з відео

"Ми почали знімати кліп, наносити грим, і великий шмат тонального крему ляпнув мені на білі штани. Було дуже весело, коли я в трусах у полі стояв на одній нозі і очікував, поки команда мені виправить цю пляму", — пригадав Панас Буйний.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська представила нову пісню "День народження кожен день". Особливої уваги заслуговує кліп на композицію, де артистка вперше показала свого чоловіка Валентина.

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