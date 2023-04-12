Відомий український співак оголосив про концерти у Росії та шокував змінами у зовнішності

Відомий український співак, лідер гуртів ТОКІО і МАЧЕТЕ Ярослав Малий спантеличив своїх українських прихильників заявою.

На сторінці в Instagram музикант розмістив відео, у якому анонсував одразу три концерти в країні-терористці росії. Малий, який народився в Кривому Розі, запросив на свої виступи "всіх, у кому є любов" і "хто несе факел крізь темряву цього світу".

"Хто розуміє мене, тому мені нема чого більше сказати. А хто не розуміє, значить просто не настав час. Я знаю одне точно, що ми знаємо, що ми робимо. Нам час прокидатися, ми потрібні одне одному. Це єдина причина, через яку ми робимо концерти. До зустрічі, сестри браття. У нас все вийде!" – сказав у відео Малий та розповів, що 2 червня виступить у Санкт-Петербурзі, а 2 липня і 30 вересня – у Москві.

Зазначимо, що коментарі під постом Малий активно чистить, оскільки гнівні емоції від українців під відео зникли, натомість там безліч схвальних відгуків від росіян.

Нагадаємо, що певний період часу Ярослав Малий з родиною жив та працював у росії. Та після подій 2014 року з рф переїхав до Києва. Тоді музикант засудив дії Кремля, російську пропаганду:

"Неможливо там перебувати через таку величезну кількість брехні. Ми прийняли рішення, що і для нас, і для наших дітей правильно перебувати тут зараз, щоб підтримати свою країну, оскільки я громадянин України. І для того, щоб вони росли в демократичному суспільстві", - говорив тоді співак.

2015 року Малий та гурт ТОКІО випустив альбом під назвою "Война и мир" про військові дії між Україною та рф.

Втім, попри виступи Малого проти російської пропаганди і навіть повернення з рф до України, 2019 року музикант поновив свою музичну діяльність у росії.

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