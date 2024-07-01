Відомий український співак опинився в епіцентрі вибухів у Києві: "Поруч прилетіло"

Фагот перебував біля багатоповерхівки в Оболонському районі, куди прилетів уламок від ворожої ракети.

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, він же Фагот, під час ракетної атаки опинився в епіцентрі вибухів у Києві.

Виконавець перебував біля багатоповерхівки в Оболонському районі столиці, куди прилетів уламок від ворожої ракети. Артист зізнався, що приїхав туди, адже мав у квартирі полити квіти. Фагот припаркував автомобіль, за 10 хвилин він почув гучні вибухи, адже зовсім поруч був приліт.

"Вчора (30 червня – прим. ред.) ввечері я приїхав на Оболонь, припаркував автомобіль біля свого будинку, і через хвилин десять буквально поруч прилетіло. Вибух був дуже гучним", — розповів музикант у коментарі для Oboz.ua.

Фагот під час ракетного обстрілу Києва опинився в епіцентрі вибухів

Артист каже, що люди довкола були шоковані. Однак всі реагували по-різному. Одні критикували окупантів, інші були налякані. Сам Фагом зізнався, що не очікував вибухів, адже не чув сигналу повітряної тривоги.

"Люди реагували по-різному. Хтось, пробігаючи, вигукнув: "От і нас з бойовим хрещенням". Хтось у сльозах та істериці біг до під'їзду, де це сталося. Звуку повітряної тривоги я не чув, тому все було неочікуваним", — зізнався співак.

Зазначимо, ввечері 30 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. Ворожі цілі були спрямовані на столицю. Уламки від ракет влучили у багатоповерхівку в Оболонському районі. Також постраждала Київщина. Ведучий Анатолій Анатоліч із родиною опинився в епіцентрі вибухів.

Анатолій Анатоліч з родиною показали, як пережили російську атаку на Київ

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