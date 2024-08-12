Відомий український співак отримав бойову нагороду і розсекретив своє військове звання

Український репер-захисник Ярмак, який служить у ЗСУ, отримав важливу бойову нагороду і розсекретив своє військове звання.

Виконавець ще на початку повномасштабної війни встав на захист країну від російських окупантів. Як зазначив артист у своєму Instagram, він не ганявся за жодними званнями та нагородами. Тим не менш, за два з половиною роки Ярмак став сержантом.

Днями ж артист поділився, що отримав бойову нагороду – нагрудний знак "Золотий хрест". Відповідну відзнаку вручають рядовим та сержантам ЗСУ за проявлену мужність та успішне виконання завдань під час бою. Ярмак наголосив, що для нього отримання бойової нагороди важливіше, аніж державної.

Ярмак отримав бойову нагороду / Фото: instagram.com/yarmak_music

"Я роблю все для своєї країни не задля нагород чи відзнак. Я від першого дня не будував собі кар'єри і не бігав за званнями та посадами. Навпаки хе**чив разом з усіма від солдата і дослужився за два з половиною роки аж до сержанта. І тому мені бойова нагорода цінніша, ніж будь-яка державна", -поділився артист.

Ярмак отримав бойову нагороду / Фото: instagram.com/yarmak_music

Однак, співак вважає, що під час служби найголовнішу нагороду, яку він отримав, це його побратими, з якими він потоваришував та зблизився.

"Але головна нагорода – це мої побратими, з якими нас звела доля! І вони заслуговують всіх найвищих нагород, що існують", - наголосив артист.

Ярмак отримав бойову нагороду / Фото: instagram.com/yarmak_music

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк зізнався, що звільнився з лав ЗСУ. Артист розповів, як йому це вдалося.

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