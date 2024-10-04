Відомий український співак отримав контузію і шокував, як це сталося

Фронтмен відомого українського гурту "Скай" Олег Собчук отримав контузію і шокував, як це сталося.

З артистом стався прикрий інцидент декілька днів тому в Києві. Просто в гримерці музикант отримав травму, через яку в нього контузія лівого ока та ерозія рогівки. А все це сталося через газованку Coca-Cola. Олег Собчук відкривав пляшку, але металева кришка полетіла йому просто в око.

Співак запевняє, що він почувається добре і продовжує концертну діяльність. Утім, травми ока було не уникнути, тож наразі Собчук лікується.

Олег Собчук у лікаря / Фото: instagram.com/sob4uk

"Ерозія рогівки, контузія лівого ока. Декілька днів тому…У Києві в гримерці відкривав пляшку Coca-Cola і металевий корок під тиском влетів в ліве око…Ніколи не думав, що так може бути. Добре, що око ціле. Все буде ок, лікуюсь", - поділився з прихильниками артист у своєму Facebook.

Нагадаємо, нещодавно акторка Любава Грешнова розповідала, як перенесла операцію на оці, яка тривала годину. Артистка здивувала, через що їй знадобилося хірургічне втручання.

Читайте також: