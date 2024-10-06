Відомий український співак отримав травму на фронті й зізнався, як його змінила служба в ЗСУ

Український співак-воїн Михайло Безушко, він же MOLFAR розповів про свою службу в ЗСУ.

Зараз артист перебуває у складі вогнеметного батальйону однієї з військових частин Командування Сил підтримки ЗСУ. Так, Михайло пригадав виконання бойових завдань на Луганщині та Запоріжжі, де він отримав низку травм. Зокрема, контузію від вистрілу танка, а потім акубаротравму від прильоту міни. За словами знаменитості, після лікування він почувається вже краще.

"Луганська область, Кремінна, Кремінські ліси. Отримав перше поранення, акубаротравму (контузію – прим. ред.): зайчика від танка зловив (спалах від вистрілу танка – прим. ред.). Закрита черепно-мозкова травма. Потім перекинули на Запоріжжя, на Роботинський напрямок, де було аж занадто "весело". Ми зайшли в "апендицит", тримали позиції, окупанти обстрілювали нас із трьох сторін. Жорстко було, висока інтенсивність обстрілів. Пам'ятаю, як зайняв ворожу позицію, лисячу нору, а туди якраз прилетіла 120-та міна десь за три метри. Знесло дашок, який був присипаний бруствером. Пощастило, бо могло б там і закопати. Це була друга акубаротравма. Почав трішки недочувати на ліве вухо. Зараз, до речі, більш-менш відновився", - розповів MOLFAR в інтерв'ю УП.

Михайло Безушко

Окрім того, Михайло поділився, що зі службою в лавах ЗСУ його життя докорінно змінилося. Зокрема, його відчуття стали пригнічуватися, думки формулюватися повільніше, а цінності набули інших сенсів.

"Притуплюється багато відчуттів. Стає менше емоційних забарвлень. Я б сказав, що став якийсь нейтральніший. Навіть у плані бачення смерті. Також я став довше формулювати думку, повільніше говорити. Не знаю, може, через те, що менше соціальної, медійної активності, адже я вже два з половиною роки на службі. Кардинально змінилися цінності. Зараз для мене основне – це мої найближчі і найдорожчі: сім'я, оточення. І те, що мені приносить задоволення: насамперед музика. Мені стало важливішим людське, не матеріальне. А неважливою стала думка людей, які після повномасштабного вторгнення виявились не тими, ким були", - додав артист.

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