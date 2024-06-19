Відомий український співак похрестив двомісячну донечку та вперше показав її обличчя

Наречена співака опублікувала фото з таїнства.
Український співак Ілля Перфенюк, він же Parfeniuk, відомий за хітами "Провела екскурсію", "Відриваючись", похрестив двомісячну донечку.
Радісною новиною у своєму Instagram поділилася наречена артиста, блогерка Сімбочка. Обряд хрещення відбувся декілька днів тому в Києва. Однак лише зараз батьки поділилися особливими фото.
До речі, саме після хрещення Parfeniuk та Сімбочка припинили приховувати обличчя донечки, яку звуть Софією, та вперше її показали.
"Я навіть не знаю, хто більше чекав на цей день - ви чи я. Ваші передбачення збулись? Копія мене чи Іллі?" – поцікавилася блогерка у підписників.
Загалом, користувачі одностайно написали, що Софійка – копія тата: "На тата схожа", "копія Парфенюка", "очі твої, але все інше – Іллі".
До речі, Сімбочка ділилася, що вони з нареченим не хотіли так швидко хрестити доньку. Ба більше, закохані планували, аби Софійка вже у свідомому віці обрала віросповідання. Утім, все ж таки рідні наполягли на хрещенні.
Нагадаємо, нещодавно футболіст Олександр Зінченко похрестив молодшу донечку. Спортсмен також вже показав зворушливі фото з таїнства.
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