Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відомий український співак похрестив двомісячну донечку та вперше показав її обличчя

Відомий український співак похрестив двомісячну донечку та вперше показав її обличчя

Parfeniuk із нареченою / Фото: instagram.com/simbochkka

Наречена співака опублікувала фото з таїнства.

Український співак Ілля Перфенюк, він же Parfeniuk, відомий за хітами "Провела екскурсію", "Відриваючись", похрестив двомісячну донечку.

Радісною новиною у своєму Instagram поділилася наречена артиста, блогерка Сімбочка. Обряд хрещення відбувся декілька днів тому в Києва. Однак лише зараз батьки поділилися особливими фото.

Наречена Parfeniuk із їхньою донькою / © instagram.com/simbochkka
Наречена Parfeniuk із їхньою донькою / Фото: instagram.com/simbochkka

До речі, саме після хрещення Parfeniuk та Сімбочка припинили приховувати обличчя донечки, яку звуть Софією, та вперше її показали.

Донька Parfeniuk / © instagram.com/simbochkka
Донька Parfeniuk / Фото: instagram.com/simbochkka

"Я навіть не знаю, хто більше чекав на цей день - ви чи я. Ваші передбачення збулись? Копія мене чи Іллі?" – поцікавилася блогерка у підписників.

Хрещення доньки Parfeniuk / © instagram.com/simbochkka
Хрещення доньки Parfeniuk / Фото: instagram.com/simbochkka

Загалом, користувачі одностайно написали, що Софійка – копія тата: "На тата схожа", "копія Парфенюка", "очі твої, але все інше – Іллі".

Донька Parfeniuk / © instagram.com/simbochkka
Донька Parfeniuk / Фото: instagram.com/simbochkka

До речі, Сімбочка ділилася, що вони з нареченим не хотіли так швидко хрестити доньку. Ба більше, закохані планували, аби Софійка вже у свідомому віці обрала віросповідання. Утім, все ж таки рідні наполягли на хрещенні.

Наречена Parfeniuk та їхня донька / © instagram.com/simbochkka
Наречена Parfeniuk та їхня донька / Фото: instagram.com/simbochkka

Нагадаємо, нещодавно футболіст Олександр Зінченко похрестив молодшу донечку. Спортсмен також вже показав зворушливі фото з таїнства.

Читайте також:

Наступна публікація