Відомий український співак похрестив двомісячну донечку та вперше показав її обличчя

Український співак Ілля Перфенюк, він же Parfeniuk, відомий за хітами "Провела екскурсію", "Відриваючись", похрестив двомісячну донечку.

Радісною новиною у своєму Instagram поділилася наречена артиста, блогерка Сімбочка. Обряд хрещення відбувся декілька днів тому в Києва. Однак лише зараз батьки поділилися особливими фото.

Наречена Parfeniuk із їхньою донькою / Фото: instagram.com/simbochkka

До речі, саме після хрещення Parfeniuk та Сімбочка припинили приховувати обличчя донечки, яку звуть Софією, та вперше її показали.

Донька Parfeniuk / Фото: instagram.com/simbochkka

"Я навіть не знаю, хто більше чекав на цей день - ви чи я. Ваші передбачення збулись? Копія мене чи Іллі?" – поцікавилася блогерка у підписників.

Хрещення доньки Parfeniuk / Фото: instagram.com/simbochkka

Загалом, користувачі одностайно написали, що Софійка – копія тата: "На тата схожа", "копія Парфенюка", "очі твої, але все інше – Іллі".

Донька Parfeniuk / Фото: instagram.com/simbochkka

До речі, Сімбочка ділилася, що вони з нареченим не хотіли так швидко хрестити доньку. Ба більше, закохані планували, аби Софійка вже у свідомому віці обрала віросповідання. Утім, все ж таки рідні наполягли на хрещенні.

Наречена Parfeniuk та їхня донька / Фото: instagram.com/simbochkka

Нагадаємо, нещодавно футболіст Олександр Зінченко похрестив молодшу донечку. Спортсмен також вже показав зворушливі фото з таїнства.

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