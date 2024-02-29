Відомий український співак показав рідкісне фото 20-річного сина-красеня

Український шансоньє Гарік Кричевський сьогодні, 29 лютого, святкує день народження свого сина Даніеля.

На своїй сторінці в Instagram зірковий батько розмістив фотографію іменинника і привітав його з 20-річним ювілеєм. На знімку Даніель Кричевський позує у кросівках, білих штанах і куртці. Фотографія була зроблена десь у торгівельному центрі. Як розповів зірковий батько, на жаль, через гастролі він пропустив, як виросли його діти і тепер намагається надолужити згаяне:

"Я не пам'ятаю, як виросла донька, син народився – я теж у дорозі. Сьогодні Дані 20. У цьому віці, якщо до мрії докласти працю, завзятість та удачу – все вийде! Вітаю!" - привітав сина Гарік Кричевський.

Гарік Кричевський

Підписники виконавця долучилися до привітань:

Вітаю! Доброї долі,щастя та здійснення всіх мрій

Вітаємо чудового тата і сина

Чудовий син! Є чим пишатися! З іменинником!

Зазначимо, що Гарік Кричевський та його дружина Анжела разом вже більше 30 років. У шлюбі в них народилося двоє дітей - 26-річна донька Вікторія та 20-річний син Даніель.

Гарік Кричевський з дружиною та сином

До речі, іноді донька Гаріка Кричевського виступає разом з ним і записує пісні. Так, нещодавно Гарік Кричевський разом з донькою зробив переклад українською свого легендарного хіта "Мой номер 245".

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