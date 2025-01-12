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Відомий український співак показав свого однорічного сина і здивував їхньою схожістю

Відомий український співак показав свого однорічного сина і здивував їхньою схожістю

Ivan NAVI / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

NAVI також звернувся до дружини.

Український співак Ivan NAVI замилував фанів родинним контентом.

На своїй сторінці в Instagram виконавець опублікував світлину, де позує з маленьким сином Дарієм на плечах. На їхньому тлі видніється новорічна ялинка. Однорічного хлопчика для фотосесії одягли у джинси та сорочку, а зірковий тато обрав для себе чорну футболку.

Ivan NAVI з сином / © instagram.com/ivan_naviofficial
Ivan NAVI з сином / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

У підписі до фото артист звернувся до своєї дружини Романії та подякував їй за такого чудового первістка:

"Дякую Богу і своїй дружині за прекрасного синочка. Дарчику, тато тебе дуже любить", - замилував підписом Іван.

У коментарях прихильники співака не могли приховати подиву від того, як змінився Дарій, який є копією свого батька.

  • Який же гарний хлопчик у тата на плечах сидить! Дуже схожий на тата! Миру і щастя Вашій родині
  • Які ж ви милі
  • Ого! Який красунчик уже великий

Крім того, Іван показав зимові розваги з сином і як катає його санчатах:

Ivan NAVI з сином / © instagram.com/ivan_naviofficial
Ivan NAVI з сином / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Нагадаємо, нещодавно модель Наомі Кемпбелл показала своїх двох дітей від сурогатної матері. На рідкісних фото зірка поділилася, як вони разом відпочили у засніжених горах.

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