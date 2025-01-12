Відомий український співак показав свого однорічного сина і здивував їхньою схожістю

NAVI також звернувся до дружини.
Український співак Ivan NAVI замилував фанів родинним контентом.
На своїй сторінці в Instagram виконавець опублікував світлину, де позує з маленьким сином Дарієм на плечах. На їхньому тлі видніється новорічна ялинка. Однорічного хлопчика для фотосесії одягли у джинси та сорочку, а зірковий тато обрав для себе чорну футболку.
У підписі до фото артист звернувся до своєї дружини Романії та подякував їй за такого чудового первістка:
"Дякую Богу і своїй дружині за прекрасного синочка. Дарчику, тато тебе дуже любить", - замилував підписом Іван.
У коментарях прихильники співака не могли приховати подиву від того, як змінився Дарій, який є копією свого батька.
- Який же гарний хлопчик у тата на плечах сидить! Дуже схожий на тата! Миру і щастя Вашій родині
- Які ж ви милі
- Ого! Який красунчик уже великий
Крім того, Іван показав зимові розваги з сином і як катає його санчатах:
Нагадаємо, нещодавно модель Наомі Кемпбелл показала своїх двох дітей від сурогатної матері. На рідкісних фото зірка поділилася, як вони разом відпочили у засніжених горах.
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