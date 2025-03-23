Відомий український співак показав свою дружину-красуню та розкрив її незвичне минуле

Відомий український співак Юлік поділився цікавими подробицями про родину.

У своєму Instagram артист привітав свого сина Дениса з вагомою перемогою на змаганнях з кіокушинкай карате. Й до того ж розповів, що дружина також насправді була тісно пов'язана зі спортом. Як виявилося, Катерина володарка чорного поясу з карате. Тож дев'ятирічний Денис бере приклад з мами й тяжіє до схожих висот у спорті.

Юлік з родиною / Фото: instagram.com/julikofficial

До слова, Юлік з коханою постійно їздять на турніри сина та підтримують його. Співак зазначив, що дуже пишається Денисом і він – його найбільша гордість і натхнення.

"Син – справжній боєць! Переміг на турнірі з кіокушинкай карате, я пишаюсь ним до сліз. Тато – співак, син – каратист… Хто б міг подумати? Але в нашій родині це закономірно: мама – володарка чорного поясу і син пішов по її стопах. Тішуся, що він знайшов своє покликання у спорті!" – зворушив Юлік.

Син Юліка / Фото: instagram.com/julikofficial

Син Юліка / Фото: instagram.com/julikofficial

Фани одразу засипали артиста привітаннями та побажаннями нових перемог його сину.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Сергія Бабкіна показала їхнього старшого сина після тривалої розлуки. Сніжана Бабкіна приголомшила, як змінився та підріс 17-річний юнак.

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