Відомий український співак порозважав росіян з путіністами у Німеччині

Олег Кензов став популяризатором "російської культури".
Український співак Олег Кензов, відомий за хітом "Обстановка по кайфу", вкотре втрапив у скандал.
Так, одіозний артист з'явився на афіші російського фестивалю, який пропонує всім насолодитися "російською культурою" на одному з концертних майданчиків Німеччини. Тож, репертуар Олега відповідно складався з його російськомовних треків.
До того ж співак порозважав росіян на сцені зі славетними путіністами Сєрьогою, Бьянкою, Альоною Апіною та іншими. Також серед запрошених зірок був співак Міша Марвін, який є рідним братом української співачки TAYANNA, і зараз проживає в РФ.
Серед натовпу з росіян можна помітити аніматорів у костюмах чебурашки і крокодила Гени, вовка та зайця з радянських мультфільмів.
Сам Олег Кензов поки не коментував ситуацію та продовжує випускати треки російською за кордоном. При цьому і надалі позиціонує себе як український артист.
Нагадаємо, раніше у схожу ситуацію потрапив репер і продюсер Потап. Свого часу артист з'явився на афіші під гаслом "російського ретро" у Німеччині. Втім, згодом зірка публічно попросив вибачення й прокоментував скандал.
Читайте також:
- Надя Дорофєєва знялася повністю оголеною у домашній фотосесії у ліжку
- Камалія розсекретила, як та з ким насправді зустріла в Україні 47-річчя
- Співачка Loreen висловилася про Україну та що її приваблює у піснях українців
- Дружина відомого українського актора розповіла про труднощі у шлюбі: "Є такі "терочки"