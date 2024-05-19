Відомий український співак порозважав росіян з путіністами у Німеччині

Український співак Олег Кензов, відомий за хітом "Обстановка по кайфу", вкотре втрапив у скандал.

Так, одіозний артист з'явився на афіші російського фестивалю, який пропонує всім насолодитися "російською культурою" на одному з концертних майданчиків Німеччини. Тож, репертуар Олега відповідно складався з його російськомовних треків.

Олег Кензов на афіші

До того ж співак порозважав росіян на сцені зі славетними путіністами Сєрьогою, Бьянкою, Альоною Апіною та іншими. Також серед запрошених зірок був співак Міша Марвін, який є рідним братом української співачки TAYANNA, і зараз проживає в РФ.

Олег Кензов розважає росіян

Олег Кензов розважає росіян

Серед натовпу з росіян можна помітити аніматорів у костюмах чебурашки і крокодила Гени, вовка та зайця з радянських мультфільмів.

Фестиваль у Німеччині, на якому виступив Олег Кензов

Фестиваль у Німеччині, на якому виступив Олег Кензов

Сам Олег Кензов поки не коментував ситуацію та продовжує випускати треки російською за кордоном. При цьому і надалі позиціонує себе як український артист.

Нагадаємо, раніше у схожу ситуацію потрапив репер і продюсер Потап. Свого часу артист з'явився на афіші під гаслом "російського ретро" у Німеччині. Втім, згодом зірка публічно попросив вибачення й прокоментував скандал.

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